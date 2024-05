Van Hanegem tipt Feyenoord Oranje-duo dat samen goed is voor 181 interlands

Willem van Hanegem zou het ‘heel mooi vinden’ als Memphis Depay en Georginio Wijnaldum ook op clubniveau een duo zouden kunnen vormen, zo laat hij weten in de Willem & Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad. Het clubicoon van Feyenoord acht het onrealistisch dat de twee naar De Kuip trekken, maar ziet toch mogelijkheden.

Memphis kreeg deze week van Atlético Madrid te horen dat hij deze zomer transfervrij mag vertrekken. Zijn automatische contractverlenging zal niet worden doorgezet en dus is de negentigvoudig international van Oranje deze zomer gratis op te pikken. De Kromme voorziet Memphis van advies over zijn toekomst.

“Memphis heeft alles wat hij wil, dan moet hij gewoon zorgen dat hij naar een club gaat die hem graag wil”, begint Van Hanegem. “Hij moet weer spelen, dus hij moet het naar zijn zin hebben. Hij moet kiezen voor het plezier en niet voor het geld, dat krijgt hij toch wel. Hij heeft nog wel aardig wat centen liggen."

Dan wordt Memphis genoemd als mogelijke versterking voor Feyenoord, maar dat ziet Van Hanegem niet gebeuren. “Wij hebben al twee spitsen toch. Het is ook niet zeker dat Santiago Gimenez weg gaat.”

“Zoals Memphis het laatste half jaar speelt, is hij geen versterking voor ons”, oordeelt hij.

“Als je na gaat denken, dan denk je ook: ‘het kan niet’. Dat hij die laatste wedstrijd dan ineens zo goed speelt.”

Wanneer het gaat over een mogelijke hereniging van Memphis met 91-voudig Oranje-international Wijnaldum, ziet Van Hanegem wel weer kansen. “Dat zou wel heel mooi zijn ja. Bij Memphis moet je wel op de manier spelen hoe het hem het beste ligt. Dat is bij het Nederlands elftal ook zo."

Toch denkt Van Hanegem niet dat het een realistische optie voor Feyenoord is, al zou hij het wel ontzettend mooi vinden als de twee weer een duo kunnen vormen zoals bij het Nederlands elftal. “Onrealistische dingen zien we natuurlijk wel vaker in het voetbal. Toch zou het absoluut mooi zijn”, besluit hij.

