Van Hanegem stipt pijnpunt Feyenoord aan: ‘Hij is een probleem aan het worden’

Willem van Hanegem is in zijn nieuwe column voor het Algemeen Dagblad kritisch op Santiago Gimenez. De spits van Feyenoord miste tegen Vitesse (1-2 winst) enkele opgelegde kansen, waardoor de Rotterdammers alle zeilen bij moesten zetten om drie punten te veroveren. "Feyenoord hoort gewoon na een uurtje klaar te zijn met een ploeg als Vitesse", aldus De Kromme.

Feyenoord speelde een behoorlijke eerste helft en kwam op voorsprong via een doelpunt van Lutsharel Geertruida. Gimenez had minstens twee goals kunnen maken, maar was ongelukkig in de afronding.

"Van Santiago Gimenez heb ik al heel lang niets meer gezien", zegt Van Hanegem. "Dat is toch wel een probleem aan het worden."

Gimenez staat na achttien wedstrijden in de Eredivisie nog altijd zeer verdienstelijk op negentien goals en vier assists. Toch vindt Van Hanegem dat de Mexicaan op dit moment te weinig brengt. "Hij zal zelf de draad weer moeten oppakken."

Het afmaken van de kansen is al weken een onderwerp van gesprek in Rotterdam. "Bij Feyenoord hadden ze het weer over de lekkere eerste helft tegen Vitesse. Maar die hebben echt een heel slecht elftal."

"Tegen Vitesse kom je er nog mee weg, tegen PSV natuurlijk niet", aldus Van Hanegem, die daarmee alvast vooruitkijkt naar de kraker van aanstaande woensdag tussen Feyenoord en PSV in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker. Het duel begint om 20:00 uur.

"Feyenoord zal woensdag top moeten zijn. Niet alleen met kansen afdwingen, ze binnenschieten hoort er ook een beetje bij, wat mij betreft."

