Van Hanegem roept op: ‘Hou nou eens op met dat constante gezeik’

Vrijdag, 17 november 2023 om 16:24 • Bart DHanis • Laatste update: 17:13

Willem van Hanegem wil graag Thijs Dallinga in de spits zien bij Oranje, zo heeft hij gezegd in de Willem&Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad. Verder gaat de voormalig international voorbij aan RB Leipzig-uitblinker Xavi Simons.

In de podcast wordt De Kromme gevraagd naar zijn ideale opstelling van het Nederlands elftal. Van Hanegem kiest voor een 4-3-3-formatie met Justin Bijlow op doel. “Dat is gewoon de beste keeper.”

"Achterin heb ik Denzel Dumfries op rechts. Dan Virgil van Dijk en Nathan Aké, ook al vond ik Micky van de Ven vorige keer ook heel goed. Op linksback natuurlijk Quillindschy Hartman, wat is die jongen goed.”

Op het middenveld kiest Van Hanegem voor Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders en Mats Wieffer. “Reijnders is echt steeds beter gaan spelen, al komt Quinten Timber er ook aan. Als hij zo doorgaat zou ik hem wel bij de selectie halen.”

Voorin kiest de voormalig middenvelder van Feyenoord en FC Utrecht voor Cody Gakpo. “In de spits: Dallinga. Ik zou hem graag in de basis willen zien tegen Ierland komende zaterdag. Dallinga is bezig met de hele omgeving. Hij kan zelfs op tien spelen en doet ook verdedigend werk. Ik vind hem erg goed.”

Op rechts weet Van Hanegem het niet. Het Feyenoord-icoon krijgt de keuze uit Xavi Simons, Noa Lang en Calvin Stengs. “Laten we dat de komende twee wedstrijden maar even afwachten, al is Simons wel steeds beter geworden.”

Ook over het oproepen van Jorrel Hato wil Van Hanegem nog even iets kwijt. “Hou op met dat constante gezeik van: 'Hij is zeventien, hij is achttien.' Hij is goed genoeg voor Oranje, dus dan ben je ook oud genoeg.”