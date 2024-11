Van Hanegem is helemaal klaar met Feyenoorder: ‘Denkt dat hij Messi of Maradona is’

Willem van Hanegem heeft genoeg gezien van Timon Wellenreuther, zo zegt hij in de AD Willem&Wessel-podcast. Volgens De Kromme heeft de doelman van Feyenoord te veel rare trekjes en doet trainer Brian Priske er dan ook goed aan om Justin Bijlow weer te promoveren tot eerste doelman.

“Dit irriteert mij”, steekt Van Hanegem van wal. “Het is namelijk niet een kwestie van nu, want vorig jaar was dit ook al een paar keer. Hij blijft maar doorgaan met doen alsof hij Messi of Maradona is.”

“Elke keer rustig staan kijken, bedenken wat hij zal doen, dan nog eens wachten… Je krijgt steeds na elke twee of drie seconden een andere situatie. Dan komt het net niet uit. Het gaat mij niet eens zozeer om zijn fouten, maar om de manier waarop hij speelt”, uit De Kromme zijn frustraties over de Duitse doelman.

“Hij heeft allemaal van die gekke dingen”, vervolgt hij zijn tirade. “Maar er is ook niemand bij Feyenoord die tegen hem zegt: ‘Ga eens normaal doen!’. Ik denk dat het toch aan hem vreet, dat er zo’n keeper achter hem zit”, doelt Van Hanegem op concurrent Bijlow. “Die heeft ook fouten gemaakt, maar het is wel een jongen van de club. Natuurlijk voelt Wellenreuther dan die druk.”

Gertjan Verbeek

Ook Gertjan Verbeek liet zich bij De Voetbalkantine van ESPN uit over de keeperskwestie bij Feyenoord. Volgens Verbeek is het een wereld van verschil of Wellenreuther eerste keeper is vanwege een blessure van Bijlow of niet. “Dat is een heel andere druk om mee om te gaan, want nu heb je van alles te verliezen.”

“Bijlow is gewoon beter dan Wellenreuther”, zo luidt het duidelijke oordeel van Verbeek, die zich dan ook wel kan vinden in de keeperswissel van Priske. “Nu grijpt de trainer zo’n kans aan wanneer Wellenreuther twee keer in de fout gaat. Dan is dat het moment om deze beslissing te nemen, dat kan niet anders.”

Verbeek vindt dat Priske al meerdere dappere keuzes heeft gemaakt in zijn tot dusver korte periode als trainer van Feyenoord. “Ik vind hem wel een moedige coach, want hij heeft al meerdere veranderingen proberen door te voeren na de succesvolle periode onder Arne Slot. Maar daar komt hij al meerdere keren op terug. Dat vind ik wel moedig van hem.”