Willem van Hanegem ziet Feyenoord 'gekke dingen' doen: 'Waar slaat dit nou op?'

Willem van Hanegem kijkt enigszins op van de beslissing van Feyenoord om met Robin van Persie in zee te gaan. De Rotterdammers willen dat de van sc Heerenveen afkomstige trainer zo snel mogelijk voor de groep komt te staan bij de Champions League-deelnemer.

Feyenoord nam onlangs afscheid van Brian Priske en koos voor Pascal Bosschaart als interim-trainer. De voormalig middenvelder beschikt nog niet over de juiste papieren, waardoor door de clubleiding de zoektocht naar een permanente opvolger van Priske werd gestart.

''Ik vind het wel een beetje vreemd. Waar slaat dit nou op? Maar als ze hem nemen, dan gaan we het zien. Maar hij moet niet komen met de opmerking: 'Ik kom de club redden.' Laten we nou eerst eens even rustig gaan kijken'', aldus Van Hanegem vrijdag in de Willem&Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad.

Van Hanegem benadrukt in de podcast dat hij ooit als trainer in hetzelfde schuitje zat als Van Persie. ''Ik heb precies hetzelfde gehad bij Feyenoord. Ik zat bij een tweede amateurclub in Utrecht en ik had geen diploma's. Dus moest ik op cursus, en daarna mocht ik bij Feyenoord trainer worden. Dus zo moeilijk is het niet.''

De Kromme was een voorstander van de komst van Mark van Bommel, zo liet hij reeds eerder weten. ''Hij heeft wat meer ervaring'', aldus de trainer in ruste, die wel snapt waarom de keuze van Feyenoord uiteindelijk op Van Persie is gevallen.

''Bij Heerenveen kwam hij ook met heel veel verwachtingen binnen. Toen dacht ik gelijk: doe nou gewoon normaal, laat hem gewoon bouwen. Je kunt wel binnenkomen zo van: we gaan dit doen en het zus en zo doen, maar doe gewoon rustig'', geeft Van Hanegem mee aan de pas 41-jarige Van Persie.

''De clubs in de Eredivisie zijn niet zo bijzonder, dus zo moeilijk is het allemaal niet. Van Persie was wel een geweldige speler, en dat hij met 9-1 verloor bij Heerenveen zegt helemaal niets. Dat is mij ook weleens overkomen'', verwijst Van Hanegem tot slot naar de beschamende nederlaag van de Friezen eerder dit seizoen tegen AZ.