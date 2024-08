Van Hanegem ergert zich nu al aan Weghorst bij Ajax: 'Hou daar nou eens mee op!'

Willem van Hanegem gebruikt de eerste Willem&Wessel-podcast van het Algemeen Dagblad van het nieuwe seizoen om te klagen over Wout Weghorst. Volgens de trainer in ruste vertoont de kersverse aanwinst van Ajax wel erg vaak vreemd gedrag.

Weghorst was emotioneel toen hij samen met zijn dochtertjes vanaf het veld een lege Johan Cruijff ArenA aanschouwde. Donderdagavond waren veel ogen op hem gericht tijdens het thuisduel met Jagiellonia Białystok in de play-offs van de Europa League.

''Altijd maar aan het kijken: Waar is de camera?'', ergert Van Hanegem zich aan het ogenschijnlijk camerabewuste gedrag van Weghorst. ''Hou daar nou eens mee op!'', geeft De Kromme als advies mee aan de boomlange spits van de Amsterdamse club.

''Als je naar die loopster (Sifan Hassan, red.) gaat kijken, dan voel je dat dat allemaal echt is. Als je dan huilt, dan zeg ik: 'Ja, tuurlijk'. Maar dan geeft Weghorst ook nog een kusje aan zijn vrouw.''

''Maar er is ook niemand van zijn team die zegt: 'Doe nou eens even normaal'. Die had ik niet in mijn team willen hebben. Die had heel weinig ballen gehad'', zegt Van Hanegem met gevoel voor cynisme over Weghorst.

Van Hanegem vraagt zich daarnaast af op Ajax er goed aan heeft gedaan om Weghorst in de slotfase van de transferperiode binnen te halen. De voormalig coach van onder meer Feyenoord verwacht niet dat de spits veel gaat toevoegen aan het spel van Ajax.

''Zonder Weghorst gaat het nu ook al beter met Ajax'', concludeert Van Hanegem. ''Maar ik sluit gezien het niveau van de Eredivisie ook weer niet uit dat hij tussen de 15 en 20 goals kan maken dit seizoen.''