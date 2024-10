'Van Gaal komt altijd heel dichtbij je staan, echt dichtbij, en ik had die avond ervoor flink gedronken...'

Jeremain Lens herinnert zich nog goed dat zijn oud-trainer Louis van Gaal in zijn communicatie met spelers altijd 'dichtbij' kwam. De oud-spits, die afgelopen zomer een punt achter zijn carrière zette, deelt in de podcast Building Bridges een anekdote over zijn samenwerking met Van Gaal bij AZ.

Lens brak in 2005 onder Van Gaal door bij AZ. De aanvaller was in die tijd niet direct een vast onderdeel van de wedstrijdselectie bij het eerste elftal, zo memoreert de oud-aanvaller. "Dit is een van de mooiste dingen die ik heb meegemaakt in mijn carrière."

"Ryan Donk en ik zaten op een keer niet bij de selectie", aldus Lens, die samen met zijn ploeggenoot besloot om uit te gaan in Amsterdam. "Dat was onze prime man. We gingen naar de Powerzone toe."

"De volgende dag moesten we wel trainen met de reserves. Ik zat in de kleedkamer met rode oogjes en ik hoor: Danny Koevermans is geblesseerd geraakt. Van Gaal komt binnen in die kleedkamer en hij houdt ervan om, je weet toch, dichtbij je te komen staan. Hij komt serieus dichtbij."

Lens was bang dat Van Gaal wat zou merken. "Ik had wel wat gedronken die avond ervoor. Van Gaal zegt: 'Jij gaat mee vandaag naar de wedstrijd, jij gaat mee.' Ik was echt kapot..."

Lens moest daardoor improviseren. "In de gym bij AZ had je zo'n kunstgrasveldje. Mijn ploeggenoten zeiden: 'Ga daar even liggen. Voordat we gaan maken we je wakker.' Dus dat heb ik gedaan, en ik heb in de bus geslapen.

Uiteindelijk kwam het goed voor Lens. "Ik heb nog twintig minuutjes gespeeld. En het ging best oké."