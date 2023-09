Van Dijk krijgt forse boete en extra schorsing na ‘beledigend taalgebruik’

Vrijdag, 8 september 2023 om 18:08 • Wessel Antes • Laatste update: 18:09

Virgil van Dijk is voor een extra wedstrijd geschorst na zijn rode kaart in het uitduel met Newcastle United (1-2 winst), zo laat de FA vrijdag weten. De Engelse voetbalbond is van mening dat de 32-jarige verdediger ‘beledigend taalgebruik’ heeft gebruikt jegens scheidsrechter John Brooks. Van Dijk moet daarnaast een geldboete van 116.000 euro betalen als extra sanctie voor zijn tirade. De aanvoerder van het Nederlands elftal en Liverpool heeft de straf reeds geaccepteerd.

Van Dijk gedroeg zich ongepast jegens Brooks nadat de leidsman hem van het veld stuurde na een overtreding op de doorgebroken Newcastle-spits Alexander Isak. Van Dijk zou de beslissing onder meer ‘een fucking grap’ hebben genoemd, wat valt in de categorie ongepast gedrag tegen arbiters. De Bredanaar wisselde verder ook harde woorden met vierde official Craig Pawson, die zich geïntimideerd leek te voelen door het gedrag van de imposante mandekker.

Liverpool moest het in de thuiswedstrijd tegen Aston Villa (3-0) al doen zonder Van Dijk, maar moet de routinier ook missen in het uitduel met Wolverhampton Wanderers volgende week zaterdag. “De verdediger heeft toegegeven dat hij zich ongepast heeft gedragen en beledigende teksten heeft gebruikt nadat hij van het veld werd gestuurd”, klonk het eindoordeel van de FA, die Van Dijk vrijdag ook een geldboete van 116.000 euro oplegde. De sancties zijn opgelegd door een onafhankelijke regelgevende commissie van de Engelse voetbalbond, die later nog met een volledige verklaring komt.

In Newcastle werd Liverpool uiteindelijk gered door Darwin Núñez, die een 1-0 achterstand eigenhandig wist om te draaien. In de laatste tien minuten van de wedstrijd was de Uruguayaanse spits tweemaal trefzeker. Dankzij zijn doelpunten bleef Liverpool ongeslagen in de Premier League. Momenteel staat het elftal van Jürgen Klopp op de derde plaats in de Premier League. Van Dijk kan na de interlandperiode dus nog even uitrusten en kan pas op 21 september weer in actie komen voor the Reds. Dan staat de eerste Europa League-wedstrijd op het programma, uit bij LASK Linz.