Van Dijk heeft geen verklaring voor blunders Liverpool: 'Er zal wel weer van alles gezegd worden'

Liverpool ging zondag verrassend onderuit bij Fulham (3-2). De Londenaren wisten in de eerste helft liefst driemaal te profiteren van verdedigende blunders bij Liverpool, waaronder ook één van Virgil van Dijk. De aanvoerder stond na afloop Viaplay te woord en had geen verklaring voor de verdedigende offday van the Reds.

Via Alexis Mac Allister greep Liverpool vroeg in de wedstrijd de leiding op Craven Cottage, waarna de thuisploeg ijzersterk terugkwam en nog voor rust met 3-1 zou leiden. De eerste goal van Fulham werd mede mogelijk gemaakt door Curtis Jones, die de bal totaal verkeerd raakte na een voorzet en Ryan Sessegnon de gelegenheid gaf de 1-0 te maken.

Bij de tweede goal ging Andrew Robertson in de fout. De Schot leverde zomaar in bij Alex Iwobi, die in twee instanties profiteerde. En bij het derde doelpunt liet Van Dijk zich verrassen door Rodrigo Muniz, die zich met een slimme voetbeweging ontdeed van de Oranje-international en raakschoot.

"Eerlijk gezegd niet", antwoordt Van Dijk op de vraag of hij een verklaring heeft voor de 'vele fouten' van Liverpool in de eerste helft. "Ik denk dat we natuurlijk altijd een voetballende oplossing proberen te zoeken, en dat-ie niet goed viel."

"Dat is iets wat beter moet, dat is duidelijk. We moeten dit nemen zoals het is en door." Liverpool laat na op veertien punten voorsprong te komen van Arsenal. Het gat blijft elf punten. "Doorgaan, hard werken", reageert Van Dijk.

"Er zal deze week waarschijnlijk van alles en nog wat gezegd worden, wat altijd het geval is natuurlijk. Wij moeten bij elkaar blijven en ons focussen op de taken die voor ons staan. We moeten doorgaan en vertrouwen houden. Vandaag is geen reden om vertrouwen te verliezen, maar het moet wel veel beter als team."

"Ik vind het nooit leuk om te verliezen en gelukkig verlies ik niet heel vaak, dus daar ben ik heel trots op en blij om. Iedereen moet naar zichzelf kijken. Vanaf morgen (maandag, red.) moeten alle ogen op West Ham-thuis zijn gericht. Daar heb ik ook een hele belangrijke taak in", aldus aanvoerder Van Dijk.

Liverpool is uitgeschakeld in de Champions League en ook in de nationale bekertoernooien valt dit seizoen geen eer meer te behalen voor de ploeg van Slot. Met een verschil van elf punten en zeven wedstrijden te gaan is de landstitel wel binnen handbereik voor Liverpool.