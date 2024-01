Van Dijk en Gravenberch scoren voor Liverpool, dat doorbekert in de FA Cup

Liverpool heeft zich vrij moeiteloos geplaatst voor de achtste finale van de FA Cup. The Reds wonnen op Anfield, mede dankzij treffers van Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch, met 5-2 van Norwich City. In de volgende ronde treft de ploeg van vertrekkend manager Jürgen Klopp Watford of Southampton. Die twee ploegen speelden eerder op de dag met 1-1 gelijk en dus moet er een replay plaatsvinden om de tegenstander van Liverpool te bepalen.

Klopp liet Van Dijk op de bank beginnen tegen de ploeg uit de Championship, net als onder meer Trent Alexander-Arnold, Luis Díaz en Andrew Robertson. Wel waren er basisplaatsen voor Gravenberch en Cody Gakpo. Laatstgenoemde startte als linksbuiten en vormde de aanval met Diogo Jota en spits Darwin Núñez.

Na ruim een kwartier spelen pakte Liverpool de leiding. Een heerlijke diepe bal van de pas negentienjarige middenvelder James McConnell kwam terecht bij de tweede paal, waar Curtis Jones de verre hoek vond met een rake kopbal. Een prima start voor Liverpool, al was er even later reden tot chagrijn.

Gabriel Sara deponeerde een hoekschop bij de eerste paal, waar Benjamin Gibson gevonden werd. De centrumverdediger van Norwich kopte keurig over Alisson Becker heen en zag zijn inzet bij de tweede paal in het doel vallen. Toch wist Liverpool de schade al binnen zes minuten te herstellen.

Conor Bradley leverde uitstekend defensief én offensief werk, door na zijn balverovering naar voren te trekken en Núñez in staat te stellen om oog in oog met Long de kans te krijgen om te scoren. De Uruguayaan schoot hard raak in de verre hoek: 2-1.

Sara zorgde voor het eerste serieuze gevaar na rust. De 22-jarige Braziliaan kreeg de bal min of meer per toeval voor zijn voeten en zag zijn streep vanaf een meter of twintig een halve meter naast het doel van Alisson vliegen. Enkele ogenblikken later wist Liverpool aan de andere kant genadeloos toe te slaan. Een fraaie diepe bal van Curtis Jones kwam via een Norwich-verdediger terecht bij Jota, die niet nadacht en de verre hoek op overtuigende wijze vond: 3-1.

Vrijwel direct daarna betrad Van Dijk het veld. De verdediger verving Ibrahima Konaté en kreeg direct de aanvoerdersband om zijn arm geschoven. De captain van the Reds luisterde zijn invalbeurt enkele minuten later op met een treffer, door een hoekschop van Dominik Szoboszlai met een snoeiharde kopbal tot assist te promoveren: 4-1.

Toch liet Norwich zich nog gelden. Vlak nadat een treffer van de bezoekers werd afgekeurd wegens buitenspel werd het alsnog 4-2 op Anfield. Borja Sainz vond wat ruimte, zag dat Van Dijk niet ingreep en haalde van een meter of twintig verwoestend uit. Alisson kon de inzet van de Spanjaard niet keren.

De treffer van Norwich luidde echter geen comeback in. Het kwaliteitsverschil tussen de Premier League-gigant en de nummer negen van de Championship was simpelweg te groot. Gravenberch kreeg in de slotfase nog de ultieme mogelijkheid om zijn naam op het scorebord te krijgen. Het leek voor de middenvelder een koud kunstje om bij de tweede paal binnen te tikken, ware het niet dat Long een schitterende redding in huis had.

De eindstand werd alsnog bepaald door Gravenberch, die diep in blessuretijd een harde voorzet van Bradley bij de tweede paal binnenkopte: 5-2.

?????? ????????! ?? Met een uitstekende kopbal doet de aanvoerder ook nog een duit in het Liverpool-zakje ?#ZiggoSport #FACup #LIVNOR pic.twitter.com/m60ob8c8xw — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 28, 2024

JA JA! Ryan Gravenberch met het slotakkoord ??

De Nederlander speelt een prima wedstrijd en beloont zichzelf met een prima doelpunt ??#ZiggoSport #FACup #LIVNOR pic.twitter.com/DKho4Ichhx — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 28, 2024

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties