Van der Vaart: 'Wie bij Ajax heeft hem gehaald? Die kan er helemaal niks van!'

Ajax heeft zondag tegen Sparta Rotterdam (0-2 zege) bar weinig indruk gemaakt op de analisten van Studio Voetbal. Rafael van der Vaart vraagt zich af wie bij Ajax op het idee is gekomen om Daniele Rugani te huren van Juventus. "Dat zal Farioli wel gezegd hebben?", aldus de oud-middenvelder.

Rugani stond door de ziekte van Josip Sutalo drie wedstrijden op rij in de basis, maar heeft Van der Vaart daarin allesbehalve overtuigd. "Nou, die kan er werkelijk helemaal niks van."

Theo Janssen grapt dat hij Rugani tegen Sparta goed in balbezit vond, omdat de Italiaan nogal veel balverlies leed. "Die is sterk in niks", reageert Van der Vaart. "Het is echt verschrikkelijk. Die speelt bij Juventus, dan denken ze: halen..."

Ajax sloot het jaar winnend af, maar deed dat opnieuw zonder te overtuigen. Pierre van Hooijdonk komt aan tafel met raad voor Francesco Farioli. "Als Ajax nu eens gaat spelen met de beste elf, wat ze een paar keer hebben gedaan, dan heeft Ajax een prima elftal dat die tweede plaats kan bemachtigen. Alleen als je continu blijft goochelen met de opstelling..."

Van Hooijdonk denkt dat met name Brian Brobbey last heeft van het roulatiebeleid. "Als je gaat goochelen met je spits en je keeper, dan breng je onrust in de ploeg." Ibrahim Afellay is het daar roerend mee eens. "Kijk wat er is gebeurd met Brian Brobbey. Vorig seizoen was hij veruit de beste in een niet-draaiend elftal en vertegenwoordigde hij marktwaarde. Daar is nu niets meer van over. Het is echt ongelooflijk."

Van Hooijdonk stelt dat het eigenlijk al in de zomerse transferwindow misging. "Ajax heeft eigenlijk één spits te veel. Van Akpom hadden ze waarschijnlijk gehoopt dat hij weg zou gaan. Nu is het een beetje pappen en nathouden. Dat hele wisselen komt me de neus uit."