Georges Mikautadze kan Rafael van der Vaart nog steeds niet bekoren

Rafael van der Vaart vond het doelpunt van Georgië-aanvaller Georges Mikautadze in de EK-wedstrijd tegen Turkije (3-1 nederlaag) niet bijster bijzonder. Collega-analist Pierre van Hooijdonk is juist een stuk positiever over de onlangs door AS Monaco aangetrokken aanvaller.

"Volgens mij zei de commentator dat Sven Mislintat het tóch goed gezien had", doelt Van der Vaart in Studio Fußball op het feit dat de voormalig technisch directeur van Ajax vorig jaar zomer een basisbedrag van 16 miljoen euro neerlegde voor Mikautadze.

De analist zag Mikautadze scoren tegen Turkije, maar erg veel indruk maakte dat niet op de voormalig middenvelder van onder meer Ajax. "Het is gewoon een toevalstreffer", zo klinkt het oordeel over het allereerste doelpunt van Georgië op een eindtoernooi.

"En het was geen Ajax-speler", verwijst Van der Vaart naar het tegenvallende halfjaar van Mikautadze in Amsterdamse dienst. De Georgische spits wist in negen duels namens Ajax geen enkele keer te scoren. Al snel volgde een terugkeer bij FC Metz, dat hem inmiddels dus aan Monaco heeft verkocht.

Presentator Sjoerd van Ramshorst schuift direct naar voren dat Mikautadze bij Metz weer helemaal opbloeide. "Hij heeft er bij Metz veertien gemaakt in een halfjaar tijd. Bij Ajax heeft Mikautadze nooit in de spits gespeeld. Hij stond altijd aan de buitenkant."

Van Hooijdonk

Pierre van Hooijdonk is een stuk milder voor de trefzekere Mikautadze. "Hij was elke keer bij het gevaar van Georgië betrokken. Hij is misschien toch niet zo slecht als we allemaal denken. Want hij was vanavond echt nadrukkelijk aanwezig. En dat is toch knap op dit niveau?"

Van der Vaart beaamt dat Mikautadze een ruime voldoende scoorde met zijn optreden tegen Turkije. "Maar bij Ajax liet hij het niet zien", zo klinkt het tot slot in de analyse over de Georgische doelpuntenmaker.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!