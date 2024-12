Van der Vaart noemt enige twee spelers van PSV die de absolute top in Europa aankunnen

Rafael van der Vaart is bij PSV vooral gecharmeerd van Noa Lang. De analist spreekt maandag in Rondo dan ook de verwachting uit dat de buitenspeler in de huidige PSV-selectie de enige is die de stap naar de Europese top kan maken.

''Ik vind Madueke veel beter dan Bakayoko'', is Van der Vaart bepaald niet onder de indruk van de vleugelaanvaller van PSV. ''Bakayoko vind ik dit seizoen echt heel slecht. Tillman heeft wel iets dat ik denk: Ja.''

Tafelgenoot Wesley Sneijder deelt de mening van Van der Vaart over Bakayoko niet. ''Hij laat bij vlagen zien dat hij echt wel goed kan voetballen. Zeker wel.''

Van der Vaart is ondanks de lofzang van Sneijder nog steeds niet overtuigd over de Belgische aanvaller. ''Ja, vind je? Ik vind het echt tegenvallen dit seizoen.''

''En dan hebben we Noatje aan de linkerkant'', doelt Sneijder op Lang. ''Noa is voor mij de allerbeste'', haakt Van der Vaart direct in. ''Dat is de enige waarvan ik zeg: 'Daar zou ik al mijn geld aan uitgeven'. Die zou ik sowieso nemen'', krijgen de Europese topclubs gratis advies van de oud-middenvelder.

''En Tillman. Maar voor de rest houdt het wel op'', concludeert Van der Vaart, die tot slot de uitblinkende Ismael Saibari onder de loep neemt. ''Die ontwikkelt zich heel erg goed.''

Sneijder verwacht dat PSV erg goede zaken kan doen wat betreft uitgaande transfers. ''Er loopt wel fortuin op dat veld hoor.''