Van der Vaart na zege op PSV: ‘Hij krijgt veel kritiek bij Ajax, maar is een genot om te zien’

Rafael van der Vaart heeft zondagmiddag genoten van het optreden van Brian Brobbey op bezoek bij PSV (0-2), zo geeft de oud-middenvelder van Ajax aan bij NOS Studio Voetbal.

“Er is heel veel commentaar op Brobbey”, weet ook Van der Vaart. “Ik zeg niet dat hij de beste wedstrijd van zijn leven speelde, maar ik vond het een genot om te zien.”

Vooral in het vechten met tegenstanders blonk Brobbey uit. “In de duels, hoe sterk hij is, hoe hij de duels aangaat. Hij deed zeker niet alles goed, maar het was voor Ajax geweldig om zo’n gozer erbij te hebben.”

“Een aanvaller die de verdedigers pijn doet, in plaats van andersom, zoals altijd. Hij kreeg van de scheidsrechter bijna niks mee, alleen die vrije trap (waaruit Ajax de 0-1 maakte, red.).”

Kijkend naar beelden van de Ajax-spits die een gigantische kopkans mist, moet Van der Vaart meteen kleur bekennen. “Dit is óók Brobbey.”

Desalniettemin verdient de geboren Amsterdammer de complimenten van Van der Vaart. “Je ziet hem geen wegwerpgebaren maken naar zijn medespelers. Hij scoort natuurlijk niet en als spits wil je doelpunten maken, maar hij is zó positief, levert zoveel energie. Hij speelde echt een fantastische wedstrijd, vind ik.”

Scoren deed Brobbey inderdaad niet tegen PSV. Zijn seizoenstotaal in de Eredivisie blijft daardoor steken op vier.