Van der Laan onder vuur na controversieel besluit: ‘Licht ging heel even uit’

Almere City-middenvelder Stije Resink heeft weinig tot geen begrip voor de beslissing van Jannick van der Laan om de treffer van FC Utrecht goed te keuren. Bij een 1-0 voorsprong voor Almere kwam Resink met zijn hoofd in botsing met zowel Victor Jensen als teamgenoot Joey Jacobs. Resink verklaart 'out' te zijn geweest, maar de daaropvolgende treffer van Sam Lammers bleef staan.

"Met mijn hoofd gaat het op zich prima, maar bij die goal van hen...", opent Resink tegenover ESPN. "Ik liep naar achteren, dus ik kon niet precies goed zien wat er gebeurde. Ik kreeg een volle beuk, volgens mij van een teamgenoot (Jacobs, red.), maar ja, bij mij ging het licht gewoon heel even uit. Ik snap dan niet dat er niet wordt afgefloten. Dat heb ik ook duidelijk bij hem aangegeven."

"Maar ja, daar heb je achteraf ook niets aan. Ik heb daarop ook nog niet echt een antwoord gekregen. Maar ik denk dat als je het zo ziet... Ik ga gewoon echt even neer. Van wat ik heb meegekregen moet je het spel dan stilleggen." De keuze ligt in dit soort gevallen bij de scheidsrechter, in dit geval Van der Laan. De VAR kan de scheidsrechter niet overrulen.

"Je ziet aan de manier waarop ik val dat ik echt even weg ben. Het duurde niet lang, want ik hoorde daarna het gejuich van de uitsupporters", lacht Resink als een boer met kiespijn. "Ja, kijk. Zijn schouder komt vol op mijn slaap", zegt de middenvelder bij het zien van de beelden. "Daar had ik daarna ook last van."

"Ik weet niet waar de scheidsrechter stond en of hij het goed kon zien, maar je hebt een scheidsrechter, een grensrechter en een vierde man." Resink kon doorspelen en had verder weinig tot geen last van zijn hoofd. "Dat viel wel mee, anders had ik het wel bij de dokter aangegeven. Maar nogmaals: als er echt iets met het hoofd is, moet je daar wel mee uitkijken. Het licht ging heel even uit en daarna was ik weer bij. Maar ik baal natuurlijk wel dat het uiteindelijk zo uitpakt."

Resink baalt zichtbaar dat de VAR niet kon ingrijpen. "Ik weet niet zo goed wat ik daarover moet zeggen, eerlijk gezegd. Wij accepteren de beslissing en ik heb er geen invloed op. Natuurlijk, in de emotie vraag je ook om uitleg, en dan zegt hij dat de VAR ernaar kijkt. Maar volgens mij gaat de VAR dit niet terugdraaien. Dit is een beslissing die de scheidsrechter op het veld moet nemen. En hij fluit niet af, dus ja. Dan kan ik wel heel lang boos blijven, maar dat heeft ook niet heel veel zin", aldus Resink.

Het duel tussen Almere en FC Utrecht eindigde dus in een 1-1 gelijkspel. Yoann Cathline had de score geopend door Hidde ter Avest fraai uit te spelen en nog mooier via de onderkant van de lat raak te schieten. Na de gelijkmaker van Lammers was Almere beter, maar een winnende treffer zat er niet meer in voor beide ploegen.

