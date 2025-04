Van der Gijp kan zijn oren niet geloven als Hiddink over Brobbey praat

René van der Gijp ergert zich met enige regelmaat over collega-analisten. De kleurrijke voetballiefhebber heeft ditmaal met veel verbazing geluisterd naar Guus Hiddink, die PSV - Ajax analyseerde in Studio Voetbal.

''Ik moet heel eerlijk zeggen. En Rob (Jansen, red.) gaat dit niet leuk vinden. Maar die Hiddink... Ik vind het echt vreselijk'', is Van der Gijp in KieftJansenEgmondGijp totaal niet onder de indruk van de oud-trainer van onder meer PSV, Real Madrid en het Nederlands elftal.

Tafelgenoot Wim Kieft wil direct weten wat Van der Gijp zo 'vreselijk' vindt aan Hiddink. ''Ze zitten in Studio Voetbal over Brobbey te praten. En dan zegt Hiddink dat Brobbey de bal goed bij zich houdt en afschermt. En hij werkt hard en gooit zijn ziel en zaligheid erin.''

''Waarop Pierre van Hooijdonk zegt: 'Wat zit je nou te lullen, Guus?' En dan zegt Hiddink: 'Ik vind het zo leuk als iedereen negatief is, dan ben ik positief'. Ik zet hem dan gelijk af. Waar zit ik naar te luisteren?'', herhaalt de analist uit Dordrecht dat hij slecht tegen de analyses van Hiddink kan.

''Hiddink had het de hele tijd over prikken. Je moet ze prikken, om ze uit de tent te lokken'', haakt Kieft in nadat hij is uitgelachen over de opmerking van Van der Gijp over Hiddink.

''Maar Guus is wel mijn vriend'', verdedigt Jansen vervolgens de bekritiseerde Hiddink. ''Ik heb nooit zijn zaken gedaan, maar ik ken hem al tientallen jaren. Het is echt een goede vriend.''

Hiddink was zondag aanwezig bij de topper tussen PSV en Ajax in het Philips Stadion. De trainer in ruste (78) schoof 's avonds aan bij Studio Voetbal om de 0-2 overwinning van de Amsterdammers van een analyse te voorzien.