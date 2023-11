Van der Gijp vindt prestatie Ajax extra knap nu Feyenoord uit de CL ligt

Woensdag, 29 november 2023

René van der Gijp kijkt niet op van de vroegtijdige uitschakeling van Feyenoord in de Champions League. Volgens de vaste tafelgast van Vandaag Inside moet een Nederlandse club minstens het niveau aantikken van Ajax in het seizoen 2018/19. De Amsterdamse club reikte in die jaargang met indrukwekkende prestaties tot de halve finale.

"Feyenoord heeft eigenlijk geen schijn van kans, hebben we net zitten kijken", zei presentator Wilfred Genee tijdens de uitzending van de talkshow. Op dat moment waren de Rotterdammers nog bezig tegen Atlético Madrid, dat De Kuip met een 1-3 overwinning verliet en inmiddels verzekerd is van overwintering in de Champions League.

"Nee. En dan moet ik toch weer denken aan dat Ajax", haakte Van der Gijp direct in. "Dat in de Champions League altijd boven zichzelf uitsteeg. Zó knap. Feyenoord speelde gewoon vlak, ja, dan kom je er niet aan." Johan Derksen was vooral onder de indruk van Atlético. "Ze waren gewoon beter."

"Je moet echt allemaal tegen je top aanspelen om dit aan te kunnen. En anders word je weggespeeld", gaf Van der Gijp nog maar eens aan hoe moeilijk het doorgaans voor de Nederlandse clubs is in de Champions League.

Groot verschil

Derksen stipte het enorme verschil tussen het niveau in de Eredivisie en het Europese toneel aan. "Ze spelen altijd tegen Excelsior en RKC. En nu moet je tegen Atlético Madrid."

Twee eigen doelpunten, van Lutsharel Geertruida en Santiago Gimenez, maakten de klus van Feyenoord tegen Atlético wel erg moeilijk. Mats Wieffer maakte nog wel de aansluitingstreffer, maar een goed resultaat leek er dinsdagavond nooit in te zitten voor de ploeg van Arne Slot.

Feyenoord kan zich troosten met de gedachte dat overwintering in de Europa League niet meer in gevaar zal komen. Het verschil met nummer vier Celtic, 13 december de tegenstander in Schotland, bedraagt namelijk vijf punten.