Van der Gijp snapt helemaal niets van Ten Hag: 'Dan heb je een enorme teringhekel aan voetbal'

René van der Gijp snapt niet waarom Erik ten Hag kort na zijn ontslag bij Manchester United op de tribune in Nederland werd gesignaleerd. De weggestuurde trainer was zaterdagavond aanwezig bij de thuiswedstrijd van Heracles Almelo tegen NAC Breda.

''Als je toch net ontslagen bent en je gaat dan bij Heracles op de tribune zitten.. Dan moet je wel een enorme teringhekel hebben aan voetbal, of niet?'', uit Van der Gijp in Vandaag Inside zijn verbazing over het bezoek van Ten Hag aan Heracles - NAC, een duel dat door de thuisclub met 2-0 werd gewonnen.

''Jij zegt dat hij dat niet had moeten doen'', werpt presentator Wilfred Genee op. ''Nee, kom op man. Je gaat toch niet naar Heracles?'', zet Van der Gijp zijn mening nog eens kracht bij. ''Het verbaast mij ook. Maar jij zegt dus gewoon dat hij lekker geld moet uitgeven en naar de Bahama's moet gaan?'', vraagt Genee direct aan zijn tafelgenoot.

''Hij had gewoon lekker met zijn vrouw naar de Bahama's of waar dan ook naartoe moeten gaan. Hij heeft een afkoopsom gekregen van vijftien miljoen. Hij had tegen zijn vrouw moeten zeggen: 'We gaan in een maand tijd vijf ton opmaken. We gaan het proberen. Komen we aan 4,75 ton, ook goed. Maar dan hebben we het in ieder geval goed gedaan''. Dat is toch lekker?'', zegt Van der Gijp al lachend.

''Dan ga je toch lekker uit eten en gooi je de Ipad en de krant aan de kant. Dan ga je toch ontspannen?'', laat Van der Gijp nogmaals te kennen wat Ten Hag volgens hem beter had kunnen doen.

Ten Hag werd ontslagen door Manchester United na de 2-1 nederlaag op bezoek bij West Ham United. Een dag na de verliesbeurt in Londen kreeg de Nederlander te horen dat de clubleiding geen heil zag in een verdere samenwerking.

Inmiddels is bekend dat Rúben Amorim de nieuwe manager is op Old Trafford. De huidige trainer van Sporting Portugal begint officieel op 11 november aan zijn klus bij Manchester United.