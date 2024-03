Van der Gijp met stomheid geslagen: ‘Waar heb jij het nou over?’

Rob Jansen denkt dat het Nederlands elftal een goede kans maakt om het EK 2024 te winnen, zo maakt hij duidelijk in de podcast KieftJansenEgmondGijp. De zaakwaarnemer zag onder meer tegen Schotland (4-0) 'iets speciaals' bij Oranje en verwacht de de ploeg van bondscoach Koeman het ver kan schoppen komende zomer. De uitspraken leiden tot veel verbazing bij René van der Gijp en Wim Kieft.

Nederland boekte afgelopen vrijdag een op papier overtuigende overwinning op Schotland, al waren meerdere analytici kritisch op het veldspel. Door een zondagsschot van Tijjani Reijnders nam tegen de verhouding in de leiding in de Johan Cruijff ArenA, waarna Oranje in het laatste kwartier via doelpunten van Georginio Wijnaldum, Wout Weghorst en Donyell Malen uitliep naar 4-0.

Jansen geeft in de podcast aan een goed gevoel te hebben overgehouden aan de overwinning. “Ik zeg je, en het is heel raar want ik heb een hele andere mening dan anderen, dat het Nederlands elftal heel ver gaat komen op het komende EK. Ik heb in een half uur tijd ineens zoveel gave dingen gezien”, begint Jansen.

Het standpunt van Jansen leidt tot verontwaardigde en honende reacties van vrienden annex collega's Kieft en Van der Gijp. “Maar waarom? In deze wedstrijd? Ik weet niet waar jij het over hebt”, lacht laatstnoemde. Kieft: "Ben jij al gestopt met je medicijnen, Rob?"

Jansen laat vervolgens het achterste van zijn tong zien: “Verklaar mij maar voor gek. Ik denk iets gezien te hebben in dit team. Ik zag creativiteit, er werden openingen gevonden én ik zag ook spelers zelfkritisch waren. Dat vind ik een goede eigenschap. Het zou mij niet verbazen dat er op dat toernooi straks een fantastisch team staat dat gaat presteren”, zo legt de Hagenaar zijn bevindingen uit.

“Ik heb de wedstrijd ook gezien en de kritieken op onder andere Xavi Simons gelezen, maar ik denk met alle spelers die er nog bij komen van blessures zoals een Frenkie de Jong dat het mij niet zou verbazen dat er in Duitsland opeens een topteam staat. Ze worden moe van de kritiek en ergeren zich er mateloos aan”, besluit de zaakwaarnemer.

Kritiek

De heren gaan ook in op de situatie van Simons. De aanvallende middenvelder heeft zich na de overstap naar RB Leipzig vrijwel geruisloos aangepast aan de nieuwe omgeving en het hogere niveau. Voormaakte hij dit seizoen al negen goals en gaf hij dertien assists. Hoewel het op clubniveau dus crescendo gaat voor de twintigjarige creatieveling, hikt hij in het nationale elftal nog altijd aan tegen de hatelijke nul treffers na twaalf interlands.

Kieft ziet ook dat Simons een bepaalde geldingsdrang heeft die hem niet altijd ten goede komt. “Dan kijk je naar die Simons. Hij kan hartstikke leuk voetballen en ik vind hem ook heel intrigerend. De eerste tien ballen speelt hij verkeerd, maar hij blijft het gewoon proberen. Elke keer een hele moeilijke actie blijven maken, terwijl de voorgaande tien al mislukten. Maar als je er twintig achter elkaar verspeeld zou er toch wel iemand in dit elftal moeten zijn die zegt: ‘Xavi, gewoon niet doen. Speel hem gewoon van A naar B.’", aldus Kieft.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties