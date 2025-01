Van der Gijp las bizar verhaal in Engelse krant: 'Dan moet je toch professionele hulp hebben?'

René van der Gijp verbaast zich weer eens over de waanzin die soms de kop opsteekt in de voetballerij. De oud-voetballer uit Dordrecht snapt ditmaal helemaal niets van de manier van doen van Pep Guardiola in voorbereiding op wedstrijden van Manchester City.

''Ik heb verhalen gehoord over Guardiola... Die loopt op wedstrijddagen als een aap door de kantoorruimtes en de kleedkamer'', verklaart Van der Gijp in KieftJansenEgmondGijp wat hij recentelijk heeft gelezen in de Engelse kranten.

Van der Gijp doet vervolgens na hoe Guardiola zich als een aap beweegt door de diverse ruimtes bij Manchester City, tot genoegen van gesprekspartners Michel van Egmond en Rob Jansen.

''Echt serieus, dat stond er. En dan loopt hij naar binnen bij de directeur, en gaat hij bij die man om zijn bureau wandelen. Hij zegt dan niks en gaat weer terug naar zijn eigen kantoor'', schetst Gijp de gebeurtenissen bij de Engelse grootmacht op een wedstrijddag.

''En dan loopt hij de hele dag, dat zegt hij zelf, te mijmeren en te denken aan die wedstrijd van 's middags of 's avonds. Dan moet je toch professionele hulp hebben, Michel'', snapt de analist niets van het bijzondere gedrag van Guardiola.

Jansen werpt ook zijn licht op de manager van Manchester City. ''Hij is van zijn vrouw af en dat is ook niet zo raar. Want als je een man hebt, los van dat het toppers zijn op hun vakgebied, die zó obsessief is... Dan moet je vrijgezel zijn.''

''Die zitten tegen gek aan'', haakt Van der Gijp in. ''Het is een beetje een soort Elon Musk.''