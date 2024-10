Van der Gijp heeft het gehad: 'Dacht dat het een goede speler zou worden... Wat een wildebras'

René van der Gijp is verbaasd over de staat van de carrière van Matthijs de Ligt, zo laat de oud-aanvaller blijken bij Vandaag Inside. Afgelopen weekend ging de verdediger van Manchester United in de fout tegen West Ham United (2-1 verlies).

"Ze zijn (bij Manchester United, red.) blij met De Ligt", verzekert Van der Gijp met het nodige gevoel voor sarcasme. "Hij maakt iedere week de beslissende fout", constateert Johan Derksen.

"Man man, wat een wildebras is dat geworden. Kijk nou", verzucht Gijp, terwijl er beelden getoond worden van hoe De Ligt de beslissende strafschop weggeeft tegen West Ham.

De analist is geen fan van de fysiek van de mandekker van Manchester United. "Zo zonde dat niemand hem een jaar of vier geleden op de rug heeft getikt en heeft gezegd: 'Jochie, ga nou lekker op het veld werken in plaats van in de gym, want dat is niks voor jou.'"

"Hij is breed geworden", vervolgt Van der Gijp. "Hij is langzaam, hij draait niet meer... Ik dacht altijd dat het gewoon een goede voetballer zou worden. Gewoon een goede voetballer die goed een bal kon inspelen."

"Misschien had hij niet naar Juventus moeten gaan. Met die twee dwazen daar", doelt de vaste tafelgast op Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci, de twee ervaren Italiaanse centrale verdedigers die jarenlang de clubkleuren van la Vecchia Signora verdedigden.

Sinds afgelopen zomer staat De Ligt onder contract op Old Trafford. Erik ten Hag haalde hem naar Manchester United, maar de Haaksberger kreeg maandag de zak van de clubleiding van Manchester United.