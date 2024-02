Van der Gijp doet ontdekking: ‘Die is tien keer zo goed als Forbs van Ajax’

René van der Gijp is tijdens de wedstrijd Vitesse - FC Volendam (1-1) volledig overtuigd geraakt van de kwaliteiten van Anis Hadj Moussa. De analist van Vandaag Inside durft op basis van die wedstrijd zelfs te stellen dat de Algerijnse vleugelspits van Vitesse veel beter is dan Carlos Forbs van Ajax.

Hadj Moussa draaide de verdedigers van Volendam met sierlijke zaalvoetbalachtige kapbewegingen helemaal dol. De 22-jarige rechtsbuiten, die wordt gehuurd van de Belgische tweededivisionist Patro Eisden, kreeg diverse grote kansen, maar het ontbrak aan precisie in de afronding.

Ook Johan Derksen is zeer enthousiast over Hadj Moussa. “Ik zag hem fantastische dingen doen! Ik had nog nooit van die gozer gehoord!”, aldus de Snor.

“Die kan dus tien keer beter voetballen dan Forbs", vult Van der Gijp aan. "Hadj Moussa kan écht voetballen. Forbs is snel, maar hij kan écht voetballen."

Een dag eerder raakten bij ESPN ook Marciano Vink en Kenneth Perez niet uitgesproken over Hadj Moussa. "Wat een speler!", zei Vink in Dit was het Weekend.

"We hebben voor het eerst gevochten om wie een Piero van deze speler mocht maken", vertelde Perez grappend. Piero staat overigens voor een verzameling van fragmenten uit een wedstrijd.

Vink had de eer om die fragmenten van commentaar te voorzien. "Na de eerste actie appte ik onze Piero-man al dat ik deze speler wilde, haha", aldus de oud-middenvelder. "Om de vijf minuten had-ie wel zo'n actie. Cox, de linksback van FC Volendam, werd helemaal gek. Die is ook gewisseld in de rust, en terecht, want hij had er geen grip op."

