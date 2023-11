Van der Gijp doet Nederlandse topclubs opvallende suggestie: ‘Koop een hotel’

Maandag, 13 november 2023 om 18:45 • Jan Hoeksema

De Nederlandse topclubs zouden ieder een hotel moeten aanschaffen, zo oppert René van der Gijp maandag in de podcast KieftJansenEgmondGijp. De analist denkt dat de clubs daarmee het probleem rond de eenzaamheid van de aangetrokken spelers kunnen oplossen.

De suggestie van Gijp volgt kort nadat Chuba Akpom vertelde zich erg eenzaam te hebben gevoeld in zijn beginperiode bij Ajax. In de podcast gaat het dan ook over het beklag van de Engelse aanwinst, die zei dat zijn eerste maanden in Amsterdam 'vreselijk' waren geweest.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik speelde niet, we wonnen niet... Ik zat op mezelf in een hotel. Het was stressvol", aldus Akpom eerder deze maand. Van der Gijp gelooft dat dergelijke situaties te voorkomen zijn. "Als ik bij zo’n club als PSV, Ajax of Feyenoord zou werken", zegt hij, "zou dat het eerste zijn wat ik oplos."

"Ik zou gewoon een hotel kopen, met kamers waar je even als gezin in kan wonen", legt Van der Gijp uit. "Je breekt drie kamers door en je maakt één keuken. En als je beneden komt, kom je je eigen teamgenoten tegen die in dezelfde positie zitten."

De suggestie van de voormalig prof lijkt vooral gericht te zijn op Ajax. "Want je geeft 115 miljoen uit…", zegt Gijp, doelend op de transfersommen die de Amsterdammers afgelopen zomer uitgaven onder Sven Mislintat.

"Je moet iemand toch een veilige omgeving kunnen geven. Koop een hotel, ergens in Vinkeveen. Zit je heerlijk, daar is niks mis mee", besluit Van der Gijp.

Ommekeer voor Akpom

Akpom lijkt na zijn lastige beginperiode inmiddels zijn draai gevonden te hebben. De 28-jarige middenvelder annex aanvaller is onder John van 't Schip vaste invaller en dat resulteerde vooralsnog in vier doelpunten uit vier wedstrijden onder de nieuwe trainer.