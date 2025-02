Van der Gijp: 'Als je dat over Feyenoord had gezegd, zat je naast Job Knoester in een kliniek'

Johan Derksen en René van der Gijp buigen zich in Vandaag Inside over de prestaties van PSV, Feyenoord, Ajax, AZ en FC Twente in Europees verband. Het duo is met name goed te spreken over wat Feyenoord en AZ op de mat hebben gelegd afgelopen week.

''Ik vind het Nederlandse voetbal helemaal geen fuck aan. Ik kijk altijd naar het Engelse voetbal'', is Derksen niet bijster onder de indruk van het niveau in de Eredivisie.

''Italiaans voetbal vind ik helemaal niet leuk. Duits en Spaans voetbal gaat nog wel. Maar de resultaten van de Nederlandse clubs waren hartstikke goed. En tegen gerenommeerde tegenstanders'', verwijst De Snor naar de uitslagen in de diverse Europese toernooien deze week.

Derksen was van één Nederlandse ploeg het meest onder de indruk in Europa. ''Ik heb eigenlijk het meeste respect voor AZ. Dat heeft een hele goede jeugopleiding neergezet.''

''Die halen spelers uit de Keuken Kampioen Divisie waar je van denkt: wat moet je nou met die speler? Daar word je niet beter van. Maar die worden bij AZ altijd beter'', is Derksen lovend over de manier van werken in Alkmaar.

René van der Gijp vindt vooral de Europese prestaties van Feyenoord heel knap. ''Gewonnen van Girona, Benfica, Bayern München en AC Milan. En gelijk tegen Manchester City. Als je dat van tevoren had gezegd, dan had je naast Job Knoester (strafrechtadvocaat, red.) gezeten in zo'n kliniek.''

''Dat is een waanzinnig rijtje natuurlijk. Dat gaat nergens over'', aldus Van der Gijp, die wordt aangevuld, zij het met cynisme, door Derksen. ''Die Priske is een toptrainer.''