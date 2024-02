Van den Boomen looft ‘fantastische’ teamgenoot bij Ajax: ‘Groot compliment’

Branco van den Boomen heeft na afloop van het verloren duel met AZ (2-0) teruggeblikt op het duel. De 'verraste' middenvelder zag een teleurstellend spelend Ajax aantreden in een systeem met vijf verdedigers en kan na afloop één aanknopingspunt noemen: de invalbeurt van Ahmetcan Kaplan.

“Heel teleurstellend”, noemt Van den Boomen de verliespartij van de Amsterdammers. “We hebben te weinig gecreëerd, AZ stond goed compact, een verdiende overwinning denk ik.”

Ajax trad tegen AZ aan met vijf verdedigers. Van den Boomen zag daar wel heil in. "Ik dacht dat het wel goed bij de spelers pastte. We hadden vandaag twee type backs die ideaal waren voor deze opstelling. Ik was wel verrast, maar dacht wel: oké, dit is een goed plan."

“Je wil het liefst automatismen, maar uiteindelijk heb je met een selectie te maken. Dit was het plan en dat moet je uitvoeren. Dat hebben we vandaag, ook aangezien de fitheid, niet goed gedaan.”

Op de vraag of er ondanks de kansloze nederlaag ook aanknopingspunten blijven hangen na de wedstrijd, reageert de middenvelder bevestigend. “Bijvoorbeeld Kaplan die fantastisch inviel, een groot compliment naar hem. Voor de rest moeten we kijken hoe we hier verder mee gaan en of we hierop gaan trainen of op een ander systeem.”

Van den Boomen, die er met een zware knieblessure drie maanden uitlag, deed tachtig minuten mee bij Ajax. Donderdag stond de spelverdeler ook al 120 minuten op het veld in Noorwegen, toen FK Bodø/Glimt na verlenging werd uitgeschakeld (1-2).

Rustig gebracht wordt Van den Boomen dus niet. “Ik was na Bodø/Glimt wel helemaal kapot natuurlijk, dat was zwaar. Vandaag (zondag, red.) heb ik wel een matige pot gespeeld, maar dat lag niet alleen aan het fysieke.”

“Ik denk dat als we een hele fitte selectie hadden dat ik misschien 45-60 minuten had gespeeld, maar dat is nou eenmaal niet zo. Maar ik ben blij dat ik weer voetbal en dat ik weer kan spelen”, besluit Van den Boomen.

