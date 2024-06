Van Bronckhorst berooft Van Persie van belangrijke spil bij sc Heerenveen

Van Bronckhorst berooft ex-Oranje-maatje Van Persie van belangrijke spil bij sc Heerenveen

Ruud Hesp gaat sc Heerenveen na drie seizoenen verlaten. De Friese club maakt donderdagavond bekend dat de keeperstrainer (58) overstapt naar het Turkse Besiktas, waar Giovanni van Bronckhorst de scepter zwaait.

Hesp streek in de zomer van 2021 neer in Friesland, na zeven jaar de doelmannen onder zijn hoede te hebben gehad bij PSV. Daarvoor trainde de Bussumer onder meer zes jaar lang de doelmannen van Oranje, ook tijdens het befaamde WK van 2010.

Nu staat Hesp voor zijn eerste trainersuitdaging in het buitenland. Vanaf komend seizoen voegt hij zich bij de staf van Van Bronckhorst, die enkele weken geleden het roer overnam bij Besiktas.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Van Bronckhorst moet Kara Kartallar, die afgelopen seizoen zesde werden in de Turkse Süper Lig, weer terug naar de top loodsen. Naast Hesp gaat ook Jean-Paul van Gastel hem daarbij assisteren, die voor die klus het hoofdtrainerschap bij NAC Breda inwisselde.

Van Gastel wist voor zijn overstap de Bredanaars nog promotie naar de Eredivisie te bezorgen. Nieuwe trainer Carl Hoefkens gaat proberen in ieder geval meer dan een jaar op het hoogste niveau actief te blijven.

sc Heerenveen wil Hesp in elk geval bedanken voor zijn diensten. “Ruud heeft bij ons aangegeven de stap naar Besiktas te willen maken”, zegt algemeen directeur Ferry de Haan op de clubwebsite. “We vinden het jammer dat hij vertrekt, maar we gunnen hem deze prachtige uitdaging. We wensen Ruud heel veel succes in Turkije.”

Als speler kwam Hesp onder meer uit voor Roda JC en FC Barcelona. Voor laatstgenoemde club verzamelde hij tussen 1997 en 2000 in totaal 144 officiële duels. Hesp speelde overigens nooit een officiële interland, maar behoorde wel tot de Oranje-selecties voor het EK 1996 en het WK 1998.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties