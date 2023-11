Van Bommel lovend over Oranje-international: ‘Heb de bal amper aangeraakt’

Vrijdag, 17 november 2023 om 07:00 • David Kramer

Ruben van Bommel maakte deze zomer de overstap van MVV Maastricht naar AZ, waar hij zich snel heeft aangepast aan het niveau van de Eredivisie en de Conference League. Inmiddels is hij ook een vaste waarde in de selectie van Jong Oranje, waar Michael Reiziger hem tijdens de vorige interlandperiode tot zijn eigen verbazing omturnde tot een nummer tien. Voetbalzone ging in Zeist in gesprek met de talentvolle Van Bommel, over zijn eerste periode bij AZ en Jong Oranje.

Door David Kramer en Siep Engelen

Van Bommel maakte vorig seizoen furore in de Keuken Kampioen Divisie, waar hij week in week uit uitblinker was bij MVV. De talentvolle buitenspeler eindigde op vijftien doelpunten en vijf assists en verdiende daarmee een transfer naar de Eredivisie. De eerste periode bij AZ was even aanpassen voor Van Bommel.

“Ik kan zo snel nog niet beoordelen of AZ de juiste stap voor mij is geweest. Ik vind dat ik me heel snel heb aangepast aan het niveau en de omgeving. Ik hoop nu vooral een vaste basisplek te kunnen veroveren.” Van Bommel kwam tot dusver tot 564 minuten bij AZ, waarin hij 3 keer scoorde en 1 assist gaf.

Afgelopen zondag stond Van Bommel weer eens in de basis in de met 1-0 verloren topper tegen Feyenoord. “Dat was een hele lastige wedstrijd. Niet alleen voor mij, maar voor het hele team”, aldus de linksbuiten, die met Lutsharel Geertruida een tegenstander uit het grote Oranje voor zich had. “Ik heb de bal bijna niet aangeraakt op de helft van Feyenoord. Zij speelden zo dominant.”

Van Bommel kijkt uit naar een nieuwe, maar ook belangrijke periode met Jong Oranje. De ploeg van Reiziger staat na de 1-0 overwinning op Jong Gibraltar bovenaan in de EK-kwalificatiepoule met vijftien punten uit vijf wedstrijden. Bovendien werd er nog geen enkel tegendoelpunt geïncasseerd. Volgens Van Bommel gaat de ploeg dan ook met heel veel vertrouwen de komende wedstrijd tegemoet.

“We weten dat we er heel erg goed voor staan. Als je de komende wedstrijd tegen Zweden weet te winnen, ben je zo goed als zeker van plaatsing voor het EK”, spreekt Van Bommel vol vertrouwen uit. “Elke tegenstander willen we hetzelfde aanpakken, vanuit onze eigen kracht.”

Reiziger had in de vorige interlandperiode een mooie verrassing voor Van Bommel in petto. “Hij zag mij als zijn nummer tien”, vertelt Van Bommel. “Ik had daar nog nooit gespeeld, dus dat was wel even wennen, maar het beviel me best goed. Ik weet niet of het echt mijn positie is, maar het is wel bijzonder dat hij dat in me ziet.”

Van Bommel hoopt ooit het aantal van 79 interlands dat zijn vader voor Oranje speelde te verbreken. “We praten thuis veel over voetbal. Niet alleen over mijn eigen wedstrijden, maar over heel veel andere dingen. Als ik erom vraag geeft hij mij ook advies, dat is heel prettig. Die 79 interlands zijn voor nu nog heel ver weg. Ik ben nu gewoon gefocust op Jong Oranje en daarna zien we wel weer.”