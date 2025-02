Marco van Basten vindt het hoog tijd dat de spelersgroep van Ajax trainer Francesco Farioli tot de orde roept. De oud-topspits stoort zich aan het roulatiebeleid van de Italiaanse coach.

Van Basten heeft niets aan te merken op de prestaties van Farioli, maar snapt het vele rouleren van de oefenmeester niet. "Elke wedstrijd spelen er vijf anderen", aldus Van Basten maandag in Rondo op Ziggo Sport.

Van Basten zou een dergelijk beleid vroeger niet hebben gepikt. "Als ik persoonlijk zo'n trainer had gehad, had ik gezegd: 'Luister trainer, je moet me echt elke wedstrijd opstellen, anders hebben we een heel groot probleem. Dan ga ik weg of dan ga jij weg.'"

"Dat klinkt misschien een beetje bijdehand, maar zulke spelers heb je bijna niet meer. Over de prestaties valt niets te zeggen, maar als ik in de spits zou staan bij Ajax en hij zou me elke wedstrijd wisselen, dan zou ik zeggen: 'Ik ga weg of jij gaat weg.'"

Ruud Gullit, die eveneens aan tafel zit, begrijpt Van Basten wel. "Ik denk dat ik dat ook gezegd zou hebben."

Ajax bereikte afgelopen donderdag met hangen en wurgen de achtste finale van de Europa League. Een 2-1 nederlaag tegen Union Sint-Gillis was net genoeg om door te komen. Van Basten zag alleen de eerste helft. "Ik ben de tweede helft iets anders gaan doen. Het deed echt pijn aan m'n ogen."

"Ik vond het moeilijk om naar te blijven kijken. Ze stonden met z’n tienen en het voetbal was echt slecht." Toen Van Basten na een uur terugzapte, had Ajax tot zijn verbazing een doorslaggevend doelpunt gemaakt. "Ik dacht: hoe is het mogelijk?"

Een week eerder was Van Basten nog lovend over het spel van Ajax in de heenwedstrijd tegen Union, maar donderdag haakte de oud-spits dus af. "Dan ben ik geen supporter. Ik wil vermaakt worden."