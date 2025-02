Valentijn Driessen zoomt in op 'onzichtbare man' tijdens Feyenoord - AC Milan

Na het afscheid van Brian Priske heeft Feyenoord een metamorfose ondergaan, zo schrijft chef voetbal Valentijn Driessen van De Telegraaf donderdag in de ochtendkrant. De journalist denkt dat algemeen directeur Dennis te Kloese de Rotterdammers op scherp heeft gezet.

Volgens Driessen was de speelwijze van Feyenoord tegen AC Milan (1-0) beduidend anders dan tegen Bayern München (3-0) een aantal weken geleden. “De intentie waarop het nieuwe ongediplomeerde driemanschap Pascal Bosschaart, Etienne Reijnen en John de Wolf de spelers op de Italianen afstuurde, volgens de Slot-stijl, paste de Feyenoorders als een fijne oude regenjas in een kletsnatte Kuip.”

De journalist vindt het te makkelijk om over de tegenstander te beginnen. “De nummer 7 van Italië is niet de nummer 1 van Duitsland, maar geen enkele Feyenoorder zou na het vertrek van Santiago Gimenez - hij speelde bij zijn terugkeer 82 minuten de onzichtbare man - een basisplaats krijgen bij de Italianen.”

Driessen heeft genoten van Igor Paixão, die gedurende de eerste helft solliciteerde naar een transfer. “Na rust was het vooral overleven. Dat lukte met een uitblinkende Timon Wellenreuther als vervanger van Justin Bijlow, die juist tegen Bayern onpasseerbaar was.”

Driessen vreest wel dat Feyenoord het dinsdagavond lastig gaat krijgen in San Siro. “De 1-0 lijkt te weinig om de return te overleven.” Zijn collega Marcel van der Kraan vroeg zich overigens ook al af waar Gimenez was in het schouwspel.

“De Mexicaan begon goed in Italië, kreeg ook meteen een basisplek in de Champions League maar hoefde niet op fluwelen handschoentjes van zijn vroegere teamgenoten te rekenen”, aldus Van der Kraan.

Van der Kraan noemt een voorbeeld. “Dat bleek halverwege de tweede helft toen Thomas Beelen niets ontziend het luchtduel aanging en de spits naar adem happend en wrijvend over zijn ribben op de natte mat achterliet.”