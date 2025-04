Valentijn Driessen zeer kritisch op twee 'schijtbakken' in elftal van Ajax

Valentijn Driessen is een dag na het landskampioenschap van Liverpool lovend over Arne Slot. Het voetbal dat de trainer speelt met zijn team, is iets wat Driessen heel graag ziet. Dat vertelt hij in de podcast Kick-off van De Telegraaf.

Slot werd vorig jaar aangesteld bij Liverpool, als opvolger van de vertrekkende Jürgen Klopp. Aanvankelijk waren veel fans van de Engelse club sceptisch, maar al gauw begonnen ze Slot te waarderen. Dat had te maken met de prestaties van the Reds, maar ook met de manier van voetballen onder Slot.

“Ik denk dat de hand van Slot is dat ze veel volwassener, veel dominanter en veel verzorgder voetbal spelen dan onder Jürgen Klopp”, begint Driessen. “Onder Jürgen Klopp was het fullgass-fussball, en dat betekent met z’n allen zo snel mogelijk naar voren. En ook die bal zo snel mogelijk naar voren.”

“Maar Slot wil altijd controle hebben. Zowel als Liverpool de bal wel heeft en als Liverpool de bal niet heeft. Dat kennen we van het spel van Feyenoord. Alleen hij heeft nu nog betere spelers, en speelt ook tegen betere tegenstanders.”

“Deze kunnen het nog beter tot uitvoering brengen, en dat was bij Feyenoord af en toe het probleem. Daar had hij ook langer de tijd nodig om het de spelers allemaal wijs te maken, en hier is het razendsnel gegaan. Dat vind ik mooi, want dat is de Nederlandse hand in het spel van Liverpool. De dominantie en controle houden, en wel aanvallend durven denken.”

Als voorbeeld neemt Driessen de kampioenwedstrijd van Liverpool zondag, tegen Tottenham Hotspur (5-1 zege). “Als je dan ziet hoe dicht alles op elkaar staat en hoeveel controle er is… En dat de laatste lijn heel ver naar voren durft te verdedigen. Ook met Van Dijk, die daar een tijdje problemen mee heeft gehad, maar sinds Slot niet meer.”

Vervolgens maakt Driessen de vergelijking met Ajax, dat zondag met 1-1 gelijkspeelde tegen Sparta Rotterdam. “Dat zie je bij Ajax gisteren bijvoorbeeld op een gegeven moment niet. Dan staan die Sutalo en Rugani… In principe zijn dat schijtbakken, zijn dat bangeriken. Die lopen graag naar achteren als het spannend wordt, terwijl ze bij Liverpool onder Slot allemaal naar voren moeten lopen. En als je niet naar voren loopt bij Slot, zit je heel snel op de bank. Ik zie dat voetbal heel graag”, besluit Driessen.