Driessen zag iets heel geks bij Feyenoord - FC Groningen: 'Waar gaat het over?'

Valentijn Driessen is vrijdag in de podcast Kick-Off van De Telegraaf niet mild voor Ibrahim Osman. De chef voetbal van de landelijke krant begrijpt niet waarom de vleugelaanvaller zo apart reageerde na zijn goal voor Feyenoord tegen FC Groningen (4-1).

Bij het juichen na de 4-1 in de 90ste minuut maakte de van Brighton & Hove Albion gehuurde aanvaller een 'praatgebaar' met zijn hand en een vinger voor de mond. Niemand leek de actie van Osman te kunnen verklaren.

"Nou, nou, nou, meneer Osman. Wat hebben we u aangedaan?", vroeg commentator Vincent Schildkamp zich af. "Blijkbaar wat criticasters die hem ineens te binnen schieten. Een gek moment." Robin van Persie gaf na afloop op de persconferentie aan dat hij het voorval niet had meegekregen, maar er wél over zou gaan praten met Osman.

Driessen

''Wie zijn die criticasters geweest dan? Ik heb helemaal niemand over Osman gehoord. Waar gaat het over? Osman...'', snapt Driessen bitter weinig van de gebaartjes van de aanvaller van Feyenoord na zijn goal van afgelopen woensdag.

''Misschien had hij wat meer van het seizoen verwacht?'', werpt presentator Pim Sedee vervolgens op. ''Aan het begin van het seizoen leek het nog wel een beloftevolle speler.''

''Die andere jongen, die vorig jaar van Newcastle United kwam, Yankuba Minteh. Van hem ging de curve omhoog'', trekt Driessen de vergelijking met de vleugelaanvaller die vorig seizoen op huurbasis voor Feyenoord speelde en nu het shirt van Brighton & Hove Albion draagt.

Osman scoorde in de slotminuut tegen FC Groningen, dat met 4-1 verloor in De Kuip. Toch is Driessen kritisch op het winnende Feyenoord. ''Ik was helemaal niet zo lyrisch over het spel. De hele wedstrijd eigenlijk niet. Igor Paixão maakt de 3-1, toen viel alles van Feyenoord af. Maar Groningen was gewoon beter.''

''In het begin was het slordig, met veel balverlies. Het leek helemaal nergens op. Toen dacht ik: ik leg de lat te hoog. Maar gisteren (donderdag, red.) keek ik Chelsea - Tottenham Hotspur, daar werden een partij fouten gemaakt. Die Sancho kan er geen hout meer van.''