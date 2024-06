Valentijn Driessen vergelijkt Schouten met één van de beste middenvelders ooit

Valentijn Driessen is lyrisch over het optreden van Jerdy Schouten tegen Polen. Volgens de journalist van De Telegraaf speelde de middenvelder van het Nederlands elftal 'als Busquets in zijn beste jaren'.

Driessen haalt in zijn column eerst drie spelers aan die volgens hem in negatief opzicht opvielen: Memphis Depay, Xavi Simons en 'spelbepaler' Joey Veerman. "De Volendammer (Veerman, red.) was voor zijn doen ongekend slordig in de passing terwijl zijn PSV-maat Schouten als Busquets in zijn beste jaren speelde."

Voor de 27-jarige middenvelder was zijn optreden met het Nederlands elftal, dat overigens met 2-1 won van Polen, zijn eerste op een internationale eindtoernooi. De staat van dienst van Sergio Busquets behoeft eigenlijk geen uitleg, maar de Spanjaard vormde met landgenoten Andrés Iniesta en Xavi jarenlang een legendarisch middenveld bij FC Barcelona en Spanje.

Schouten lijkt zijn basisplaats bij Oranje voorlopig niet kwijt te raken. De PSV'er bleef prima overeind en wordt zelfs dus al vergeleken met Busquets. Schouten, die op zijn 21ste nog op amateurbasis speelde bij Telstar, profiteert, net als Veerman, van de afwezigheid van de geblesseerden Frenkie de Jong en Teun Koopmeiners.

Niet alleen het optreden van Schouten kon Driessen bekoren. "Gelukkig voor het trio (Memphis, Simons en Veerman, red.) werden de kruimels tegen de weinig indrukwekkende Polen opgezogen door Van Dijk, De Vrij, Aké en doelman Verbruggen. Al had Verbruggen de door Schouten weggegeven corner waaruit de 1-0 viel moeten voorkomen door de bal op te pakken. Later redde hij Oranje tweemaal."

De absolute uitblinker bij Oranje, volgens Driessen, was Cody Gakpo. De vleugelaanvaller van Liverpool was een plaag voor de defensie van Polen. "In de eerste zestig minuten speelde Oranje zoals Nederland graag ziet. Met Cody Gakpo als uitblinker had Oranje bijna volledige controle, nam het initiatief, speelde het dominant, aanvallend aan de bal met een grote variatie aan aanvalsopzetten. Korte combinaties werden afgewisseld met af en toe de lange bal."

Dankzij de zege op Polen staat Oranje er direct uitstekend voor om na afloop van de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk bij de eerste twee te eindigen. Ook de vier beste nummers drie plaatsen zich voor de achtste finales van het eindtoernooi in Duitsland. Oranje komt vrijdag weer in actie, tegen Frankrijk. Les Bleus spelen maandagavond hun eerste groepswedstrijd, tegen Oostenrijk.

