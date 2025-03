Valentijn Driessen: 'Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op! Hij speelt in de Eredivisie'

Jordan Henderson zit na een absentie van een jaar weer bij de nationale ploeg van Engeland. Uiteraard wordt de oproep door bondscoach Thomas Tuchel uitgebreid besproken in Kick-Off, de voetbalpodcast van De Telegraaf.

''Ik sta er niet van te kijken'', opent Verweij de discussie over de oproep van Henderson. ''Hij is fit, en vorig seizoen niet. Henderson heeft dit seizoen laten zien, hij had wel een aanloopperiode nodig, dat hij fit is en ook voorop in de strijd gaat bij Ajax.''

''En in de grote wedstrijden vond ik hem best goed. Dus ik vind het niet zo'n hele gekke keuze'', snapt de Ajax-watcher wel dat Tuchel bij de inmiddels 34-jarige middenvelder is uitgekomen.

Valentijn Driessen is het volstrekt oneens met Verweij. ''Het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Deze man komt uit Saudi-Arabië en speelt nu in de Eredivisie. En hij is ook niet van groot belang bij Ajax. Mike overschat hem een beetje voor dat hele elftal.''

''En het niveau van de Eredivisie stelt heel weinig voor. Als deze man in het Engelse elftal speelt, zou Kenneth Taylor in de basis bij het Nederlands elftal moeten staan'', trekt Driessen de vergelijking met een ploeggenoot van Henderson bij Ajax.

''Er lopen in Engeland echt wel betere spelers rond dan Jordan Henderson. Maar deze Tuchel kijkt naar leeftijden en wil ervaring. Maar hij gaat Henderson nu zien en misschien dat hij hem dan daarna erbij houdt. Ik ben benieuwd'', wil Driessen de routinier ook niet helemaal afschrijven.

''En tegen twee zwakke tegenstanders (Albanië en Letland, red.) kan het wel. Hij speelt elke week tegen hele zwakke tegenstanders'', herhaalt de chef voetbal van De Telegraaf nog maar eens dat hij de Eredivisie niet hoog heeft zitten.