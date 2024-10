Valentijn Driessen prijst opvallende zet van Francesco Farioli bij Ajax: ‘Toen bakte hij er niets van’

Ajax en trainer Francesco Farioli verdienen alle credits voor de 0-2 zege op Feyenoord, zo schrijft Valentijn Driessen in zijn column namens De Telegraaf. De journalist zag een superieur Ajax winnen in het ‘hol van de leeuw’.

“Op dit Ajax waren veel kernwaarden van de club van Johan Cruijff van toepassing met aanvallend, creatief, attractief en dynamisch voetbal en dominant zijn met en zonder bal. Farioli liet Ajax van eigen kracht uitgaan, met lef aan de bal, ook onder druk in de opbouw en volgens de clubfilosofie met een 4-3-3-bezetting”, begint Driessen zijn betoog.

Driessen noemt meerdere uitblinkers. “Ervaren krachten, zoals aanvoerder Henderson, Klaassen, Weghorst, Pasveer en de uitblinkende Taylor, gingen voorop. Maar het was vooral de manier van voetballen waarmee Ajax het verschil maakte.”

Volgens Driessen heeft het intern bij Ajax ‘geknetterd’ na de nipte zege op Willem II. Juist daarom vindt hij het plan van Farioli in Rotterdam zo knap. “In De Kuip werd gerouleerd om Feyenoord met een tactische variant schaakmat te zetten. Daar valt altijd alles voor te zeggen.”

Driessen haalt de opvallende basisplaats voor Chuba Akpom aan als voorbeeld voor het goede werk van Farioli. “Vanuit die gedachte verscheen Chuba Akpom als rechtsbuiten (!) in de basis. Frappant genoeg in een rol die Maurice Steijn ruim een jaar geleden voor Akpom voor ogen had bij FC Twente-uit.”

“Toen bakte de Brit er niets van. Na ruim een uur spelen werd hij naar de kant gehaald en verdween hij voor langere tijd uit beeld. Waar Akpom onder Steijn en zijn opvolgers verdronk, daar is het Farioli gelukt om Akpom erbij te houden”, concludeert Driessen.

Driessen is benieuwd naar de topper tussen Ajax en PSV aankomende zaterdag. “PSV bezit de kwaliteiten om in de Eredivisie elke wedstrijd te domineren en heeft met Peter Bosz een trainer-coach die dat niet alleen wil, maar ook eist. Durft Ajax het aan om evenals bij Feyenoord opnieuw te vertrouwen op de eigen kwaliteiten, die Farioli wel degelijk tot zijn beschikking heeft, dan wacht de Johan Cruijff ArenA een spektakelstuk als compensatie voor de wanvertoning tegen Willem II.”