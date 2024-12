Valentijn Driessen over aanvoerderschap Timber bij Feyenoord: 'Ik denk niet dat...'

Valentijn Driessen vindt in tegenstelling tot Rafael van der Vaart niet dat Quinten Timber zijn aanvoerdersband moet inleveren bij Feyenoord. De chef voetbal van De Telegraaf constateert een ander probleem bij de veelbesproken Feyenoorder: hij is niet honderd procent fit.

''Weet je wat je moet doen? Je moet zijn aanvoerdersband afnemen'', pleitte Van der Vaart in Rondo voor een harde maatregel bij Feyenoord. ''Ik weet niet of je zo bruut moet zijn. Ik zou hem er twee, drie weken tussenuit halen'', vindt Sneijder een dergelijke keuze niet verstandig.

Driessen

''Bij Rondo hoorde ik dat Van der Vaart en Sneijder allebei een andere verklaring hadden. Wesley zei dat Timber niet helemaal fit is, en dat is hij gewoon niet. Dat was ook al voordat hij naar het Nederlands elftal afreisde'', constateert Driessen eveneens dat de aanvoerder van Feyenoord op fysiek vlak niet helemaal in orde is.

''Hij heeft bij Oranje niet gespeeld. En toen kwam hij terug bij Feyenoord, en was hij nog steeds geblesseerd. Het is echt in het belang van het team dat hij speelt, maar het was misschien beter geweest om hem nog één of twee weken rust te geven'', waarschuwt Driessen voor de gevaren van overbelasting bij Timber

''En ik denk niet dat die aanvoerdersband heel erg zwaar weegt voor Timber. Het is wel een jongen die gewend is om onder druk te voetballen'', sluit de chef voetbal zich niet aan bij de woorden van Van der Vaart.

''En als er iets mis zou zijn in de selectie van Feyenoord, dan is dat tussen bijvoorbeeld Timber en de trainer'', voelt Driessen er weinig voor om te speculeren.

''In het begin van het seizoen speelde Feyenoord tegen Sparta. Toen kwam Timber terug van een blessure. Hij speelde heel goed en scoorde hij ook. Toen haalde Priske hem er voortijdig af. En daar viel misschien best wat voor te zeggen, maar er was duidelijk geen overleg geweest tussen Timber en de trainer. En ik weet niet of dat al helemaal uit de wereld is'', aldus de voetbaljournalist.