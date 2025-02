Valentijn Driessen: Noa Lang moet een voorbeeld nemen aan deze speler van Ajax

Volgens Valentijn Driessen kan Noa Lang een voorbeeld nemen aan Christian Rasmussen. ''Waar Lang het nodig vond om kritisch publiek tijdens PSV-Willem II herhaaldelijk het zwijgen op te leggen met een vingertje voor de mond, daar vierde de Ajacied zijn goal in Sittard samen met de meegereisde Ajax-fans'', zo valt te lezen in De Telegraaf.

Rasmussen werd een week geleden nog uitgefloten toen hij inviel tijdens De Klassieker tegen Feyenoord. ''Rasmussen is in weinig een typische Ajax-aanvaller en kende geen gelukkige invalbeurten dit seizoen in de Eredivisie. Vandaar de kritische benadering. Maar zoals het hoort ging de rustige Deen de strijd met het publiek van Ajax aan op het veld.''

Volgens Driessen kunnen fluitconcerten soms juist louterend werken voor spelers. ''Daley Blind, Hakim Ziyech en Kenneth Taylor zijn daarvan treffende voorbeelden en gingen Rasmussen voor. Dit trio, waarvan twee door Ajax zelfopgeleide spelers, onderging in eigen huis de vernedering van massaal uitgefloten te worden. Keihard, maar er valt niet te ontkennen dat deze drie Ajacieden kerels zijn geworden door zich eroverheen te knokken.''

De chef voetbal van de ochtendkrant betrekt een speler uit de huidige selectie in de discussie. ''Iemand als Taylor, die een prima seizoen draait, kan zeker na zijn winnende treffer in blessuretijd in de Klassieker tegen Feyenoord nooit meer kapot.''

Driessen vraagt zich serieus af of Lang ooit die status weet te bereiken. ''De aanvaringen met supporters van z’n werkgevers zijn structureel van aard. Of het bij Club Brugge was of nu bij PSV. Het geeft aan dat hij ondanks zijn 25 jaar nog steeds moet groeien als persoonlijkheid, waarbij hij zijn gekwetste ego in alle gevallen opzij moet kunnen zetten.''

''Hoe vijandig Lang zich nu opstelt naar de PSV-fans is niet in zijn belang en daarom ook niet in het belang van het steeds verder wegzakkende PSV'', aldus Driessen, die de aanvaller spoedig ziet vertrekken uit Eindhoven. ''Na de zomer is hij geen speler meer van PSV.''

De voetbaljournalist adviseert de leiding van PSV om snel te handelen rondom de veelbesproken Lang. ''Het worden vier hele lange maanden voor Lang en PSV als de lucht niet snel wordt geklaard. De controverse rond Lang bij PSV kan zomaar van grote invloed zijn op de sportieve prestaties.''