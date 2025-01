Valentijn Driessen maakt 'hemeltergend slecht' Ajax met de grond gelijk: 'Hercules wint met 3-0 van RFS!'

Valentijn Driessen wist werkelijk niet wat hij zag toen hij donderdagavond naar FK RFS – Ajax (1-0) keek. De journalist van De Telegraaf zag hoe de Amsterdammers flink door het ijs zakten, is kritisch op Francesco Farioli en schat Hercules hoger in dan de club uit Letland. “Hercules wint van deze ploeg, dat wordt 3-0.”

Hoewel Ajax het balbezit domineerde tegen RFS en ook de meeste kansen kreeg, ging de ploeg van Farioli zonder punten naar huis. Daardoor liepen de Amsterdammers een plek bij de eerste acht en daarmee directe kwalificatie voor de achtste finale van de Europa League mis.

Driessen vond het spel dat Ajax op de mat legde in Letland ‘weer niet om aan te zien’. “Als je met 1-0 verliest en je schaamt je daar niet voor...”, doelt de journalist op het interview van Farioli na afloop. “Tegen de nummer 164 van de Europese ranking... Het was werkelijk hemeltergend slecht.”

“Ik begrijp wel dat Farioli zich er niet voor schaamt, want hij is verantwoordelijk voor Ajax en als je jezelf goed wil verkopen, dan moet je dat natuurlijk niet roepen over je eigen elftal. Want dan ben jij degene die verantwoordelijk is”, aldus Driessen.

“Ze spelen zó slecht en nu zie je het ook een keertje terug in de uitslag. Die gasten (van RFS, red.) konden er werkelijk echt helemaal niets van! Hoe is het in godsnaam mogelijk dat je een wedstrijd tegen hen kan verliezen? Ik dacht eigenlijk een beetje terug aan Hercules – Ajax van vorig jaar. Hercules wint van deze ploeg. Dat wordt dan 3-0 voor Hercules.”

Brobbey

De geruchten over een mogelijk vertrek van Brian Brobbey naar West Ham United worden ook besproken in het video-item. “Ze hebben hem heel goed in de etalage gezet, met de afgelopen vier keer dat hij mocht starten en geen goal maakte”, zegt Driessen cynisch. “Dertig miljoen? Gelijk laten gaan.”

“Dit wordt hem gewoon niet. Niet met deze trainer. Of je moet weten dat deze trainer aan het einde van het seizoen opstapt, want er is her en der volgens mij belangstelling voor hem. De wijze waarop hij bij Ajax functioneert... Ik denk dat hij aan het einde van het seizoen misschien ook wel weg zou gaan.”

“Je hebt nog Wout Weghorst en Chuba Akpom, wat wel twee dezelfde types zijn. Je kan rustig met Weghorst aantreden in de Eredivisie. Brobbey en Weghorst presteren beiden niet. Weghorst komt erin en doet het ook niet”, sluit de journalist af.