Valentijn Driessen maakt gehakt van ‘Sven Misluktat’ en vier Ajax-aankopen

De ontmaskering van Ajax is compleet, zo schrijft Valentijn Driessen in zijn column voor De Telegraaf. De Amsterdammers gingen zondag met 3-1 onderuit bij FC Twente en kijken na een dramatische seizoensstart al aan tegen een achterstand van respectievelijk zes en zeven punten op Feyenoord en PSV. Volgens Driessen is het tekenend dat aanvoerder Steven Bergwijn aangaf ‘gewoon spelers te missen die met hun hart voetballen’.

Driessen stelt dat Ajax tegen Twente speelde met ‘een bij elkaar geraapte verzameling kwaliteitsarme broodvoetballers'. “Zij zijn alleen geïnteresseerd in hun salarisstrook. En dan word je ontmaskerd bij FC Twente met Regeer, Eiting en Ünüvar als exponenten van de Ajax-opleiding. Het vreemdelingenlegioen samengesteld door Sven Mislintat, op De Toekomst al omgedoopt tot ’Sven Misluktat’, moest zich bij de presentatie als Ajacied in de arm knijpen. Misschien op Sutalo en Sosa na stonden de rest van de aankopen ervan versteld dat Ajax hen wilde hebben.”

De chef voetbal van De Telegraaf bespeurde op bezoek bij FC Twente bij geen enkele Ajax-aanwinst ook maar iets van een over-mijn-lijk-mentaliteit. “Getuige het slappe verweer leek het zelfs verdacht veel op het bewust ondermijnen van trainer Maurice Steijn vanwege zijn uithaal twee weken geleden in Sittard. Hij zei met Sutalo te kunnen leven, maar dat de anderen zijn keus niet waren. Directeur voetbalzaken Mislintat splitste hem ze in zijn maag. Deze directe aanval op de nieuwelingen leek Steijn in Enschede - gezien de belabberde wedstrijdinstelling - als een boemerang te raken.”

De columnist schrijft dat tachtig procent van de aanwinsten het niet waard is om het Ajax-shirt te dragen. Zo kwam Mannsverk binnen 'als de nieuwe Frenkie de Jong'. "Hij heeft een slechte balaanname, speelde de bal voornamelijk naar de verkeerde kleur, breed, of naar achteren en stond vaak verkeerd opgesteld", aldus Driessen. "Over Tahirovic, Mislintats oogappeltje, verkocht de Duitser ook veel onzin. Sosa is volgens Mislintat de linksbenige David Beckham en tegelijk een kopie van Richard Witschge. Wat een overschatting voor iemand die bij FC Twente tot anderhalve goede voorzet kwam en als linksachter niet weet wat verdedigen is.”

Ook van Akpom heeft Driessen geen hoge pet op. “Wie verzint het om hem rugnummer 10 te geven? Dat was louter voorbehouden aan spelers als Tadic, Eriksen, Bergkamp en andere grootheden; stylisten die nooit ruzieden met de bal en de bal niet zo mishandelden als Akpom. Al z’n lukrake aankopen werden door Mislintat opgehemeld via het Ajax-clubkanaal. Eenmaal opgesteld en spelend in het shirt van Ajax weet iedereen hoeveel nonsens Mislintat heeft uitgekraamd.”

Driessen schrijft tot slot dat Ajax ‘voor 115 miljoen (!) euro een zootje ongeregeld bij elkaar verzameld heeft dat de naam Ajax Amsterdam verkwanselt’. “Het is bijna misdadig hoe het instituut Ajax te grabbel wordt gegooid. De vorige transferzomer ging veel fout, maar Mislintat maakt fouten in het kwadraat. Hoe kan Maurice Steijn hier een team van smeden als er bij een combinatie tussen een Kroaat, Nederlander en Deen een Babylonische spraakverwarring ontstaat?”