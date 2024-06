Valentijn Driessen: ‘In Nederlands elftal is De Ligt geen schim van zichzelf, het lijkt wel een amateur!’

Valentijn Driessen verwacht dat Stefan de Vrij op het EK 2024 de voorkeur zal krijgen boven Matthijs de Ligt. De journalist van De Telegraaf vindt dat De Ligt een zwakke indruk maakte in de oefenwedstrijd tegen Canada (4-0 winst). "Dit is niet de Matthijs de Ligt zoals wij hem kennen", aldus Driessen in podcast Kick-off.

De Ligt speelde donderdag centraal achterin naast Daley Blind. "Op een gegeven moment kwam er een bal die De Ligt heel normaal kon uitverdedigen, en die schoot hij gewoon pardoes over de zijlijn, dat je denkt: huh? Wat gebeurt hier?"

"Dat zie je bij de amateurs, maar dat zie je niet bij het Nederlands elftal", luidt de spijkerharde analyse van Driessen. "Ik vind hem niet de Matthijs de Ligt zoals we hem kennen van vooral Ajax. Eigenlijk is het fout gegaan vanaf het moment dat hij naar Juventus is gegaan."

Maandag wordt De Vrij in de basis verwacht voor de oefenwedstrijd tegen IJsland. "De Vrij speelt niet altijd (bij Inter, red.), maar die heeft het wel goed gedaan bij het Nederlands elftal. Je voelt bij De Ligt niet de zekerheid die je bij De Vrij wel voelt."

Eind 2023 deed Koeman nog een beroep op De Vrij. "Tegen Ierland (1-0 zege, red.) deed De Vrij het heel goed. Die heeft ook veel ervaring en speelt ook in de top."

Mike Verweij is het niet eens met zijn collega Driessen. "Ik vond De Ligt niet zo slecht hoor tegen Canada", aldus Verweij. "Hij stond ook naast Daley Blind, dat is wel wat anders dan naast Virgil van Dijk."

