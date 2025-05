Valentijn Driessen: 'Ik zie niet in dat Ajax hem de toezegging doet dat hij eerste spits wordt'

Volgens het Turkse Spox denkt Besiktas serieus na over een hernieuwde samenwerking met Wout Weghorst. Mike Verweij is op de hoogte van de belangstelling uit Istanbul en bespreekt de geruchten rondom de spits in Kick-Off van De Telegraaf.

''Ik denk dat Weghorst heel graag met Ajax in de Champions League wil spelen'', weet Verweij niet of de boomlange aanvaller openstaat voor een nieuw avontuur in Turkije.

''Hij heeft nog een contract en ik denk ook niet dat Ajax van hem af wil'', verwijst de Ajax-watcher naar het feit dat de 32-jarige aanvaller nog een seizoen vastligt in de Johan Cruijff ArenA.

Verweij ziet nog een reden waarom Weghorst zijn laatste contractjaar in Amsterdam wil ingaan, in plaats van weer een transfer. ''En ik denk dat Weghorst kans ziet om eerste spits te worden bij Ajax.''

''Ik denk dat hij daar bepaalde toezeggingen voor moet krijgen'', haakt Valentijn Driessen in. ''Ik denk niet dat Wout Weghorst nog een jaar op de bank gaat zitten. Zo'n speler is het niet.''

''En dan kiest hij gewoon voor het voetballen. En de Champions League is natuurlijk leuk en aardig. Maar als jij bij Besiktas niet 2,5 maar 5 miljoen op je bankrekening kan bijschrijven, dan is Weghorst gewoon weg'', weet de voetbalvolger hoe het werkt in het hedendaagse voetbal.

''Ik zie niet in dat Ajax hem de toezegging doet dat hij eerste spits wordt. Als Brobbey weggaat, gaan ze ongetwijfeld op zoek naar een andere spits. En met Weghorst als eerste spits de Champions League in? Er zal sowieso wat bij moeten komen'', voorspelt Driessen transferactiviteit in Amsterdam deze zomer.