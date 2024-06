Valentijn Driessen heeft van zeker één speler hoge verwachtingen in Oranje

Valentijn Driessen heeft hoge verwachtingen van Xavi Simons, zo maakt hij maandag duidelijk in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De journalist erkent dat de creatieveling van RB Leipzig nog niet alles heeft laten zien in Oranje, maar Driessen merkt ook op vertrouwen te hebben in de individuele kwaliteiten.

“Met een aanval die bestaat uit Cody Gakpo, Memphis Depay en Xavi Simons kun je echt wel uit de voeten”, zo begint Driessen. “Simons heeft nog geen onuitwisbare indruk achtergelaten. Maar als hij het tegen IJsland laat zien, dan roept iedereen dat hij in Oranje moet.”

“Hij heeft natuurlijk heel veel kwaliteiten. Wat hij vooral heeft ten opzichte van de rest is gewoon een individuele actie. Ook in de kleine ruimtes kan hij goed uit de voeten.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

“Helaas zien we het nog wel te weinig bij het Nederlands elftal, maar als hij kan spelen zoals hij bij Leipzig speelt dan is het wel een speler met een meerwaarde. Frimpong kan ook bij Oranje spelen zoals bij Leverkusen”, aldus Driessen.

Mike Verweij sluit zich aan bij zijn collega. “Ronald Koeman gaf ook aan geduld met hem te hebben. Hij ziet ook op de trainingen dat Simons het heeft. Hij moet alleen nog de juiste keuzes maken op de juiste momenten. Hij lijkt wel overambitieus en overijverig. Hij moet meer rust vinden.”

Maandagavond neemt Oranje het in het uitzwaaiduel voorafgaand aan de start van het EK 2024 op tegen IJsland. In tegenstelling tot de wedstrijd tegen Canada krijgt Simons hoogstwaarschijnlijk wél een basisplek in de laatste oefenwedstrijd.

Simons debuteerde op 3 december 2022 in het Nederlands elftal en kwam sindsdien in totaal tot dertien optredens. In die duels wist de aanvaller nog niet tot scoren te komen.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties