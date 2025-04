Valentijn Driessen geeft de hoop op: 'Ajax moet hem voor heel veel geld verkopen'

Als het aan Valentijn Driessen ligt, gaat neemt Ajax komende zomer afscheid van Brian Brobbey. De journalist van De Telegraaf zegt in een video-item dat Ajax hem ‘voor heel veel geld’ moet verkopen.

Ajax won zondag nipt op bezoek bij Willem II: 1-2. Lang kwamen de Amsterdammers niet tot scoren, maar toen Brobbey na een uur spelen was vervangen door Wout Weghorst, werd er wel twee keer gescoord. Eén van die goals kwam op naam van Weghorst.

“Het was typerend om te zien dat Brobbey alleen maar aan het knokken en aan het vechten is tegen Willem II, en op het moment dat Weghorst erin kwam, gebeurt er werkelijk iets”, blikt Driessen terug in een video-item van De Telegraaf. “En dan wordt het ook in doelpunten tot uitdrukking gebracht door Ajax.”

Op de vraag wat Ajax met Brobbey moet doen, antwoordt Driessen: “Voor heel veel geld verkopen. Wat moet je ermee? In dit systeem zou je denken dat hij goed rendeert. Weliswaar niet tegen Willem II, maar normaal gesproken spelen ze heel afwachtend, dus komt er heel veel ruimte.”

“Maar het is echt een spits geworden die alleen de duels wil aangaan, en veel minder de diepte opzoekt en loopacties maakt. En af en toe doet hij het, maar veel te weinig. Er komt toch te weinig uit dit seizoen.”

“Aan de andere kant: vorig seizoen draaide Ajax een dramatisch seizoen, en toen stond hij ver bovenaan de topscorerslijst, en maakte hij er veel meer dan dit jaar. Dus het zit er wel in, maar onder Farioli komt het er in ieder geval niet uit.”

Vorig seizoen kwam Brobbey namens Ajax tot 43 officiële duels, waarin hij 22 keer scoorde en 11 assists gaf. Dit seizoen speelde de spits tot dusver 40 officiële duels voor zijn club: 7 goals, 5 assists.

Kenneth Perez

Zondagavond, in Dit was het weekend op ESPN, liet Kenneth Perez zich ook al negatief uit over Brobbey. “Dat hangen van Brobbey is niet om aan te gluren”, zei de analist, die zich zichtbaar mateloos ergerde, onder meer. “Och man, het begint irritant te worden gewoon. En iedere keer in discussie met de scheidsrechter. Het is echt gênant. Hij heeft een dramatisch seizoen achter de rug.”