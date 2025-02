Valentijn Driessen fikt Feyenoord-aankoop direct helemaal af: ‘Het is wel leuk als je ook kan voetballen’

Valentijn Driessen heeft met zeer kritisch oog gekeken naar de winterse transferperiode van Feyenoord, zo blijkt in de podcast Kick-off van De Telegraaf. De Rotterdammers zagen Santiago Gimenez naar AC Milan vertrekken, maar haalden geen directe vervanger in huis. Ook is het nog maar de vraag of de nieuwe aanwinsten direct een versterking kunnen gaan vormen voor Feyenoord.

Feyenoord haalde met Stephano Carillo, Jakub Moder, Oussama Targhalline, Liam Bossin en Shiloh ‘T Zand vijf nieuwe namen bij de selectie. In totaal werd er een kleine 4,5 miljoen euro uitgegeven aan die spelers, terwijl Gimenez al minimaal 32 miljoen euro opbracht. Driessen had dat transfergeld anders geïnvesteerd.

“Dit zijn natuurlijk geen jongens die Feyenoord direct beter maken”, kraakt Driessen de aankopen van algemeen directeur Dennis te Kloese. “Feyenoord wil volgend jaar graag Champions League spelen, maar ze staan nu niet op een plaats die daar recht op geeft.”

“Nu vertrekt Gimenez en je haalt een achttienjarige Mexicaan binnen, maar die is ook voor de toekomst”, zet de chef voetbal zijn vraagtekens bij het aantrekken van Carillo. Driessen is allerminst onder de indruk van Moder, die in De Klassieker tegen Ajax (2-1 verlies) meteen zijn debuut maakte.

“Die Moder is wel gehaald voor nu, maar die heeft al laten zien dat hij niet voor nu is”, gaat hij er met gestrekt been in. “Misschien dat hij in de toekomst nog wat laat zien, maar tegen zowel Ajax als PSV hebben we niks van hem gezien. Hij is sterk. Ja, het is ook wel leuk als je kan voetballen, maar dat kan hij op dit moment niet. Dat heeft hij in ieder geval niet laten zien.”

Driessen vindt dat Te Kloese, met name door het niet aantrekken van een directe vervanger voor Gimenez, met vuur speelt. “Hij wist dat Gimenez wegging, en hij wist ook dat Ueda niet functioneert, al anderhalf jaar niet. Dan moet je iemand klaar hebben die er direct staat. Dat hebben zij niet gedaan, voor PSV geldt eigenlijk exact hetzelfde.”

Feyenoord is na de bekeruitschakeling tegen PSV nog op twee fronten actief dit seizoen. In de Eredivisie staat de ploeg van Brian Priske voorlopig op de vijfde plaats, terwijl in de Champions League de lastige dubbele ontmoeting met AC Milan wacht.