Valentijn Driessen: 'Die hebben niet door waar Ajax nu werkelijk voor staat'

Valentijn Driessen vindt het prachtig dat de pas zestienjarige Jorthy Mokio zijn doorbreekt beleeft bij Ajax. De voetbaljournalist hoopt dat trainer Francesco Farioli voortaan vaker kiest voor jonge spelers, in plaats van gevestigde namen.

Mokio deed donderdag 90 minuten mee tegen Union Sint-Gillis (0-2) in de tussenronde van van de Europa League. De piepjonge middenvelder bekroonde zijn optreden in Brussel met een doelpunt in de 71ste minuut. Het was zijn eerste goal in de hoofdmacht van Ajax.

Mede dankzij het doelpunt van Mokio is de volgende ronde in de Europa League heel dichtbij voor Ajax. De Amsterdammers spelen volgende week donderdag opnieuw tegen de Belgische opponent, maar dan op eigen veld in de Johan Cruijff ArenA.

''Al het enthousiasme dat nu loskomt... Dat zie je iedere keer bij Ajax. Trainers die jeugdspelers of de jeugdopleiding niet zien zitten bij Ajax, die hebben niet door waar Ajax nu werkelijk voor staat'', vindt Driessen in een video-item van De Telegraaf dat er in Amsterdam veel meer oog zou moeten zijn voor aanstormende talenten.

''En nu komt er een jeugdspeler bij, en die doet het goed'', geeft de chef voetbal van de ochtendkrant Mokio direct als voorbeeld. ''Ik wil niet zeggen dat hij de nieuwe Frank Rijkaard is, dat heb ik ook al gehoord. Daar is hij net iets te jong voor.''

''Maar dat vindt iedereen geweldig. En dat hoort bij Ajax. Dat heb ik gisteren (donderdag, red.) gezien. En ook het spel. Want op die mat viel eigenlijk niet te voetballen. Maar het lukte Ajax toch heel redelijk'', is Driessen onder de indruk van de prestatie tegen Union Sint-Gillis in de Europa League.

''En Mokio speelde een beetje op de positie van Henderson. En er was véél meer voetbal dan mét Henderson in ieder geval. Daar heb ik echt van genoten'', ziet Driessen dat Ajax stukje bij beetje progressie boekt onder Farioli.