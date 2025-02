Valentijn Driessen: 'Dennis te Kloese is bezig aan zijn laatste maanden bij Feyenoord en zijn opvolger staat al klaar'

Valentijn Driessen verwacht dat Dennis te Kloese de volgende is die het veld moet ruimen bij Feyenoord, zo laat hij weten in een video-item van De Telegraaf. Volgens de journalist wordt de directeur van de Rotterdammers medeverantwoordelijk gehouden voor het falen van de ontslagen trainer Brian Priske.

“Na het ontslag van Priske ga je ook weer verder kijken”, zo begint Driessen speculatief. “Dan kom je bijvoorbeeld van Dennis te Kloese. Want wat gaat Dennis te Kloese doen?”

“De Raad van Commissarissen vond namelijk dat Te Kloese Priske al na Bayern München moest ontslaan. Dat heeft hij niet gedaan en dat is toch een vorm van onbetrouwbaarheid richting de RvC”, vindt Driessen.

“Ik denk dat Te Kloese bezig is aan zijn laatste maanden bij Feyenoord. Als je dan nog verder gaat kijken, dan denk ik dat zijn opvolger Robert Eenhoorn is. Hij is vertrokken bij AZ en Eenhoorn heeft nu een jaartje rust gehad. Hij zou de ideale kandidaat zijn om Feyenoord bij de hand te nemen. Het is wel speculatief allemaal.”

“Te Kloese heeft hier in ieder geval geen goede beurt mee gemaakt. Hij heeft Priske tenslotte ook aangesteld. Te Kloese was heel kritisch op hem, maar uiteindelijk durfde hij hem niet te ontslaan na de wedstrijd tegen Bayern.”

“Na de wedstrijd tegen Bayern was het wel het ideale moment om hem te ontslaan. Dan had iedereen ook gezegd: als het met de spelersgroep niet werkt, dan houdt het gewoon op”, aldus de journalist.

In het Algemeen Dagblad stelt Mikos Gouka eveneens dat er binnen de club twijfels zijn over Te Kloese. “Intern zijn er inmiddels ook twijfels of Te Kloese de man is die een nieuwe trainer moet vinden. De algemeen directeur zocht immers maanden naar een opvolger voor Slot, legde Priske vast en realiseerde zich in de zomer al dat hij waarschijnlijk niet de juiste man was.”