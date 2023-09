Vader van Arsenal-doelman haalt uit naar Carragher: ‘Je bent een schande’

Dinsdag, 26 september 2023 om 08:12 • Wessel Antes

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Nick Ramsdale, de vader van Arsenal-doelman Aaron Ramsdale, heeft via X gereageerd op uitspraken van analist Jamie Carragher over zijn zoon. De Engelse sluitpost applaudisseerde afgelopen zondag opzichtig toen concurrent David Raya een goede redding maakte tijdens de stadsderby tegen Tottenham Hotspur (2-2). Carragher liet als analist bij Sky Sports weten niets te geloven van de reactie van Ramsdale. “Eigenlijk is hij er kapot van.”

You are a Disgrace!! Show some class!! My lad has — Nick Ramsdale (@RamsdaleNick) September 24, 2023

Carragher ging vervolgens verder in op de situatie. “Het leken de Oscars wel. Als iemand van de genomineerden daar verliest, beginnen ze heel enthousiast te klappen en juichen voor de winnaar. Ik moest lachen toen ik Ramsdale zo zag juichen, want hij is kapot van de situatie. Dat weet ik zeker.” Ramsdale senior is niet gediend van de uitspraken over zijn gepasseerde zoon, zo laat hij blijken op X. “Je bent een schande! Toon wat klasse, dat heeft mijn zoon ook gedaan.”