In gesprek met RTL Boulevard heeft Mohammed Nouri, de vader van Abdelhak, een update gegeven over de gezondheid van zijn zoon. Nouri junior liep in juli 2017 tijdens een oefenwedstrijd tussen Ajax en Werder Bremen zwaar hersenletsel op nadat hij in elkaar zakte.

Voor het toptalent betekende het een abrupt einde van een veelbelovende carrière. Inmiddels gaat het beter met Nouri, zo geeft zijn vader aan.

“Hij is gelukkig stabiel, is iets scherper en hij begrijpt ons", vertelt Nouri senior. “Dat geeft ons kracht en we zijn blij met de kleine stapjes. Ik hoop dat het alleen maar beter met hem gaat worden.”

RTL sprak Mohammed Nouri zondag bij het Nouri Foundation Padeltoernooi, dat de familie organiseerde om geld in te zamelen voor de installatie van AED-apparaten en het verspreiden van informatie over hartziektes.

Onder meer Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart waren aanwezig bij het toernooi. “Voor ons als familie Nouri zijn dit bijzondere dagen”, geeft Nouri senior aan.

“Om met mensen samen te komen en met ons het padeltoernooi te vieren, dat raakt ons. We zijn iedereen dankbaar voor het komen. Het geeft ons kracht”, besluit hij.