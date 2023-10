UYL: AZ verpulvert tegenstander en schrijft historie; PSV speelt gelijk

Dinsdag, 3 oktober 2023 om 19:10 • Lars Capiau • Laatste update: 20:58

AZ heeft een vernietigende overwinning geboekt in de UEFA Youth League. De Alkmaarders lieten geen spaan heel van Litouwse tegenstander Klaipeda en stapten met een 12-0 recordzege van het veld.

Waar AZ won, wisten de beloften van PSV dinsdag hun UEFA Youth League-campagne geen perfect gevolg te geven. Nadat eerder de jonkies van Arsenal met 1-2 werden verslagen, hielden de Eindhovenaren en Sevilla elkaar dinsdag op De Herdgang in balans: 1-1.

PSV - Sevilla 1-1

Een ongelukkig eigen doelpunt van Tim van den Heuvel leidde de openingstreffer in voor Sevilla. De PSV-middenvelder kreeg de bal na een corner uit de kluts tegen zijn achterhoofd aan: 0-1. Jason Van Duiven bracht met een onberispelijk ingeschoten strafschop de thuisploeg weer langszij: 1-1.

PSV U19 op gelijke hoogte ?? De jongelingen van PSV krijgen een penalt, die lekker wordt binnengeschoten door Van Duiven: 1-1 ??#ZiggoSport #UYL #PSVSEV pic.twitter.com/PUJMGHmkem — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 3, 2023

In een gelijkopgaande eerste helft hadden de Eindhovenaren de eerste paar mogelijkheden op een doelpunt. Van Duiven kon een voorzet niet lekker inschieten en een kopbal van Matteo Dams vloog langs de paal. Na de 0-1 van Sevilla kregen de Spanjaarden een grote kans om de marge te verdubbelen.

Spits Iker Villar Mendoza liep recht op PSV-goalie Niek Schiks af, maar de Nederlander pareerde de bal knap met zijn voet. Ook op een gevaarlijke uitbraak van José Vizcainzo had de doelman een antwoord paraat. Van den Heuvel werd kort daarop in de zestien gevloerd, een cadeautje dat Van Duiven op fantastische wijze uitpakte: 1-1. PSV, dat beduidend beter speelde en de nodigde kansen creëerde in de tweede helft, deed zichzelf met een punt echter tekort.

AZ - Klaipeda 12-0

AZ kende een weinig lastige wedstrijd in de Youth League. De titelhouder verpulverde Europese debutant Klaipeda met 12-0, de grootste zege ooit geboekt in de Youth League. Het vorige record stond op naam van FC Barcelona, dat Celtic met 11-0 van het veld stuurde.

Het startschot werd gegeven door Ro-Zangelo Daal, waarna de Alkmaarders niets heel lieten van de opponent. Achtereenvolgend zetten Kees Smit, Lewis Schouten, Jasper Hartog, Yoël van den Ban (2x) en Dave Kwakman een 7-0 ruststand op het scorebord. In het tweede bedrijf scoorden de Alkmaarders er verder op los. Hartog completeerde met nog eens twee doelpunten zijn hattrick, waar Anthony Smits (2x) en Julian Oerip de eindstand op 12-0 bepaalden.