Kwakman lyrisch: 'Ik had niet gedacht dat hij zo'n carrière bij elkaar zou voetballen'

Kees Kwakman volgt ook het buitenlandse voetbal op de voet. De Volendamse analist van ESPN is al enige onder de indruk van een Nederlander die aan zijn negende seizoen bezig is in de Serie A.

Er spelen momenteel veertien Nederlandse spelers in de Serie A en volgens Kwakman steekt Marten de Roon (Atalanta) daar bovenuit. ''Ik zag hem van de week op televisie. Het is inmiddels een echte Italiaan, compleet met haarbandje.''

''Ik heb vaak tegen hem gespeeld en ik had niet gedacht dat hij zo'n carrière bij elkaar zou voetballen'', is de oud-middenvelder in Tekengeld lovend over de bijna 34-jarige middenvelder.

''Het is ook weer zo'n voorbeeld van wat Urby (Emanuelson, red.) al uitlegde: hij viel bij Heerenveen niet zo op, maar Atalanta zag een speler met een bijzondere kwaliteit. Een paar jaar later is hij aanvoerder van de club en een grote meneer in Italië. Misschien ben ik wel een beetje jaloers'', aldus Kwakman met een kwinkslag.

Urby Emanuelson is vooral gecharmeerd van Tijjani Reijnders. ''Hij is echt bezig om zijn naam daar te vestigen. Iedereen is laaiend enthousiast en het lijkt alsof hij met de week beter wordt'', aldus de oud-Ajacied, die een groot verschil ziet tussen het Nederlandse en Italiaanse voetbal. ''In Italië word je echt gehaald op waar je goed in bent.''

Emanuelson ziet in dat kader een speler die momenteel in de Eredivisie speelt graag naar de Serie A verhuizen. ''Alen Halilovic zou bijvoorbeeld perfect passen in Italië. Daar zou men een elftal om hem heen bouwen, zodat hij kan doen waar hij goed in is. Dat vind ik het mooie aan Italië als voetballand.''

''Wat Italiaanse clubs goed doen is kijken naar wat een speler wél kan. In Nederland wordt vaak gekeken naar wat spelers niet kunnen'', geeft Emanuelson nog maar eens aan dat hij de Italiaanse competitie zeer hoog heeft zitten.