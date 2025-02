Union Sint-Gillis - Ajax gaat toch door in Koning Boudewijnstadion: zo ligt het veld er momenteel bij

De Europa League wedstrijd tussen Union Sint-Gillis en Ajax gaat gespeeld worden in het Koning Boudewijnstadion, zo meldt Het Laatste Nieuws woensdag. Het veld werd woensdagmiddag goedgekeurd door de UEFA. Dat is maar goed ook, want een alternatieve locatie had Union niet.

Volgens Het Laatste Nieuws moest Union op verzoek van de UEFA op zoek naar een alternatieve locatie. De club schakelde verschillende Belgische stadions in die eventueel een optie zouden zijn.

De stadions van AA Gent, RSC Anderlecht, FC Antwerp, RSC Charleroi, Club Brugge, OH Leuven, KV Mechelen, KV Oostende, Standard Luik, Sint-Truidense V.V. én Zulte Waregem werden overwogen, maar geen van allen leek een haalbare optie. Anderlecht kampt met hetzelfde probleem als het Koning Boudewijnstadion.





Standard, Antwerpen en OH Leuven ontvangen dit weekend hun tegenstanders in hun thuisstadions. Daarom zien zij het niet zitten om de club uit Sint-Gillis onderdak te bieden. Het veld van de Cegeka Arena in Genk ligt eveneens slecht bij, omdat de club bezig is met herstelwerkzaamheden.

Gent en Brugge zijn ook niet mogelijk, dat vanwege hun eigen Europese campagne. Stadions zoals die van Mechelen, Oostende, STVV en Zulte Waregem voldoen niet aan de UEFA-norm. In veel gevallen komt dat door de lichtinstallatie, die niet aan de eisen voldoet.

Ajax reist zonder aanvoerder Jordan Henderson, Branco van der Boomen en Wout Weghorst, die allen geblesseerd zijn, af naar België. Ondertussen trainen Mika Godts, Jorthy Mokio en Rayane Bounida wel mee met Ajax. De drie Belgen maken kans om minuten te maken tegen Union.